【MPF】基金管理費外還有其他開支？　了解強積金收費及注意事項

MPF（強積金）最為人詬病的地方，除了強逼性供款、選擇少、回報低之外，收費高亦是歷年來備受批評的地方。強積金專家梁世傑指出，強積金的收費大致可分為「基金收費」及「成員收費」兩大類別，所謂少數怕長計，要減少強積金的收費，就要先由了解其收費內容開始。 文：梁世傑

強積金收費高常遭詬病，尤其近十幾年香港投資市場湧現了一批收費低及操作靈活的ETF（交易所買賣基金），亦提供即市報價及買賣、繁多的種類，以及附設有大批衍生工具。相比之下，以共用基金及信託形式而制定的強積金，實有落伍的味道。

要減低強積金的收費，就要先由了解其收費內容開始。以下詳細地分拆林林總總的收費名目，幫助大家仔細了解，然後作出比較分析。

強積金收費及注意事項：（按圖了解）

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強積金的收費大致可分為「基金收費」及「成員收費」兩大類別：

一. 基金收費

大家從基金便覽可得知的基金收費比率（FER, fund expense ratio） 便是「基金收費」的匯總數字。積金局自2000年12月強積金成立開始，便將FER不斷下調至2020年約強積金總額的1.5%左右。如果按9000億元的全港強積金總額，乘以1.5%的收費，便是135億元一年，大約是2019至2020年度香港政府財政預算分撥給教育開支1230億元的十分之一。

這類「基金收費」絕大部份是從基金資產中扣除，即是基金價格已經反映了收費扣除後的資產值，只有少數保守基金是以扣減基金單位去收取。此外，「基金收費」可以按基金層面劃分，分為頂層的成份基金層面收費，與及基礎基金層面收費。兩者各自細分成三項收費，分別是「基金管理費」、「其他收費及開支」與及「保證費」。

（1） 「基金管理費」：保薦人、受託人、行政人、保管人、管理人、投資經理等人的收費 （2）「其他收費及開支」：審計及專業服務、基金徵費及彌償保險等 （３）保證基金類別會有「保證費」：主要是支付給保險機構的費用，以保障保證回報

現時的預設投資，就是規定了 （1）「基金管理費」的上限為0.75%，與及（2）「其他收費及開支」的上限是0.2%，兩者合計而成的FER上限為0.95%。

積金局的強積金基金平台顯示了各成份基金的FER（即最近期基金開支比率） 、「基金管理費」及其分項，與及保證基金的保證費。但是，當中未有就不同基金層面再分拆收費明細，亦沒有獨立列出「其他收費及開支」的比率，要大家另行從銷售文件中獲取相關收費資料。

「基金收費」簡圖：

「基金收費」可以按基金層面劃分，分為頂層的成份基金層面收費，與及基礎基金層面收費。兩者各自更細分成三項收費，分別是「基金管理費」、「其他收費及開支」與及「保證費」。（梁世傑提供）

二. 成員收費

大眾的關注點大多集中在「基金收費」，而忽略了「成員收費」，主要原因是這些「成員收費」現時於絕大部份的強積金計劃都不收取或者豁免，有些「成員收費」是非經常性的服務收費，計劃成員如果沒有使用該服務，就沒有該服務收費。

「成員收費」有以下各項：

1. 參加費 2. 年費 3. 供款費 4. 賣出差價 5. 買入差價 6. 權益提取費 7. 額外服務費用

現時大部份的強積金計劃都不收取首六項的「成員收費」，只有第七項額外服務費用，會在計劃成員要求服務提供時收取。例如成員想取回過往的供款記錄，尤其是已取消的帳戶的記錄，計劃受託人便會於收費後才提供資料。

額外服務費用的例子見下圖：

額外服務費用的例子（取自東亞﹙強積金﹚集成信託計劃說明書）

正所謂少數怕長計，更何況強積金的收費開支不是少數目，計劃成員應做的是將「基金收費」作為選擇強積金計劃及基金時考慮的重要因素之一；而「成員收費」方面，妥善保存強積金信件及周年報表，可以減少日後需要索回文件時的相關支出。

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