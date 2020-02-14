【Home Office】在家工作樂得清閒？　5招執靚LinkedIn頁面助搵工

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，不少公司安排打工仔在家工作。如果你天天home office時感到無聊，又擔心外出行山、行街會被公司發現，不妨花點時間「執靚」LinkedIn個人頁面，在淡市時做足準備，以在日後抓緊新的工作機會。

武漢肺炎肆虐，財政司司長陳茂波早前在網誌表示，疫情進一步打擊本已下行中的經濟，尤其旅客銳減，飲食、零售、消費及旅遊相關等行業都持續疲弱，預期最新的失業率數字很大機會高於去年第四季的3.3%。

現時市道差，打工仔當然不敢輕舉妄動。趁著可以在家工作的機會，不妨善用時間重新整理LinkedIn個人頁面，以吸引潛在僱主的目光。

5個方法改善LinkedIn個人頁面（按圖了解）

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1. 【更新頭條（headline）】

LinkedIn個人頭條一欄共有120個字元可填寫，除了現時的工作崗位，你亦可以詳細闡述和分享更多關於自己的資訊，令潛在顧主、獵頭公司及其他用戶更了解你的工作和專長。

你可以用關鍵字或句子形式填寫頭條，例如「協助小型企業招聘和留住頂尖人才」或「人力資源顧問 |招聘 |員工投入度 |多元化和包容性」等。

2. 【考慮搜尋引擎最佳化（Search Engine Optimization，即SEO）】

當別人在LinkedIn搜索你時，他們會搜索哪些關鍵字？你需要將這些重點字眼放在個人頭條和摘要部分，尤其是資歷和關鍵技能要放在最前。

同樣地，你可以選用段落形式撰寫，或將一系列的關鍵技能以點列形式放在摘要的底部，如語言代碼、工程、會計等專業認證。

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3. 【增加使用頻率】

不少打工仔有LinkedIn帳戶，但久久都不會用一次。想充分利用LinkedIn，你可以發佈評論、讚好或分享文章。這些簡單的步驟可以助你增加曝光機會，令更多人知道你的存在。

4. 【改為第一人稱】

與比較正式的履歷表不同，LinkedIn的個人資料通常使用第一人稱，而且帶有個人風格，這可以令其他用戶更快速了解你在職場上的特色和個性。

5. 【個人化】

如果你想在LinkedIn與不認識的人（尤其是潛在招聘經理或行業領導者）建立聯繫，在連接請求中寫上個人化消息，包括想與他們聯繫的原因，便可增加他們接受請求的可能性。

（資料來源：Ladders）

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