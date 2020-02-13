【情人節】勿只送口罩、放閃宜低調　7點打造疫症下甜蜜2月14

情人節，本應就是一年一度的「辦公室放閃日」，不過新型冠狀病毒疫情持續帶來威脅，別說是要在同事面前炫耀，就連跟愛侶要怎樣慶祝也傷腦筋吧！ 不過真愛應該是要超越任何界限的，打工仔們若仍堅持要慶祝今年的2月14日，不妨參考以下的注意事項，好為對方會為你的心意而「冧一冧」！

要甜蜜地度過今年情人節，男生與女生要注意的事項是有不同的，大家不妨參考。

疫情下慶祝情人節注意事項（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

男生：

男生是約定俗成準備慶祝節目的一方，相信這是疫情也改變不了的現實。不過今年的情況與以往不同，男生可留意以下4點：

1.確認伴侶是否work from home

受疫情影響，有些公司最近容許同事全程或輪班制地在家工作，不用返回辦公室。男生們若有意要送花或接放工，最好先確認伴侶在情人節當日是在哪裏上班，免有有花冇人收或是白行一趟。

香港愛侶今日得體驗甚麼叫「愛在疫情蔓延時」……（記得勤洗手出街戴口罩做足防疫措施）！（資料圖片 / 余俊亮攝）

2.送花宜大束

若女友是那種喜歡在情人節收花的女生，情天節當天就繼續送她一束好。最好還要是大束、誇張一點的好，一來方便她在IG和Facebook放閃，二來最近社會氣氛總是陰沉，給她多一點快樂也不錯。

3.準備在家慶祝節目

當專家都建議大家無必要便不要四處去時，還是留在家中慶祝情人節吧！去不了戲院K房餐廳，也可兩個人一起在家煲劇聽歌煮飯仔，實際一點的話，一起DIY製作消毒酒精也未倘不可。

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4.準備有心思禮物

定必很多人會說：「這個時候送口罩和消毒酒精最實際」，但慶祝情人節就應浪漫一點才是。建議男生們還是準備一份有心思或精美的禮物（昂貴與否或是是否DIY的就見人見至，最緊要是肯定女友會喜歡），讓今個情人節有多一份值得紀念的事情就好。（當然，如果撲到口罩就順道一併送上吧，實際東西未必吸引但一定有用，會加分的！）

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女生

以香港來說，女生在情人節多是被愛錫的一方，不過這也不代表女生這天甚麼也不用準備。要討得男友高興，但要乘勢炫耀一番，不妨注意一下以下幾方面：

1.記得稍作打扮

就算是在家工作，就算是在家慶祝，女生亦應在妝容與衣着上稍有打扮，讓男友知道你對情人節這天有多麼期待。試想，當他來到你家想一起做飯，卻見你蓬頭垢面、打扮隨意時，真時甚麼雅興都被一掃而空。

2.確保不被工作打擾

在下班前的一刻，確認已完成當日應處理的工作，並向上司及相關同事滙報好進度，免得在跟男友溫馨時卻要覆電郵與訊息，騷擾了浪費的氣氛。若是在家工作的話，更要留意這一點，因為在家工作往往令人有種彈性安排時間或可以無限OT的錯覺，弄得慶祝時都要一心二用就不好。

3.學懂低調放閃

放閃與否是一件很個人的事情，未必可分好壞，不過在疫症陰霾籠罩，社會氣氛又不怎麼快樂時，要放閃，最好也放不要放得太浮誇造作。何謂低調放閃？其實來一張兩個人隨意得來又帶點幽默或自然的合照，絕對比close up拍下你收到的玫瑰與名貴禮物好。說到底，你不是想跟同事與朋友炫富，而是想分享你與他之間的溫馨吧！

＊參考今屆出爐奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與女友慶功的合照吧！

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這位台灣女生表示舉男友舉到雙下巴都出來了。(IG@rayray0221)

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