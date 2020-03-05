【辭職】公司萎縮中該走還是留？　市道疲弱時想轉工先思考5件事

香港市道下滑，不少行業和公司都陷入危機，不但規模萎縮，公司存亡更危在旦夕，裁員之聲不絕於耳。能夠留低的，卻面對因削減人手而增加工作量，以及公司規模不斷萎縮的失落感。今天半宅職薯就和大家一起討論，面對公司萎縮，生意前景茫茫，各位打工仔應該如何自處。

決定打工仔去留5個原因（按圖了解）：

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說實在，確實有一部分為數不多，但卻沒有經濟負擔的人，骨子裏是希望被裁走的。他們都不想接手被裁走同事留低的爛攤子；也希望有藉口給自己放一個長假，讓被公司蹂躪得五勞七傷的身體休息一下。也有一些人是因為在這段經濟下滑期間看出所屬行業根本沒有將來，所以想藉機會轉行也好，來一個進修增值也好，總之就是想及早跳船，化被動為主動，停止浪費時間在沒有前途的行業。

在這段時間選擇去留絕對是一個艱難的決定，在作出決定之前，大家不妨考慮一下以下的因素，讓自己的決定更有把握：

1. 公司有否機會東山再起

這十分取決於公司高層的野心和領導能力。如果公司老細行將退休也沒有繼承人，缺乏東山再起的野心，那麼公司即使能夠經得起這次經濟下滑的衝擊，將來也很大機會只是苟延殘存。在這樣的公司工作，難有前途可言。

2. 上司老細對你的評價

如果公司在裁員潮中把你留下的話，或多或少反映出公司管理層對你工作能力和所作貢獻的認同。到了一天香港經濟雨過天青，公司回復生意的時候，年資較長的你自然更有機會更上一層樓，升職加薪。

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3. 行業是否已見夕陽

轉行是一個艱難的決定，因為這意味著把你之前大部分累積下來的工作經驗都一筆勾銷，幾乎由零開始重新來過。如果你看得出所屬行業已經是一個夕陽行業，那麼早轉行總好過遲轉行。但如果你認為所屬的行業，例如是酒店業，長遠前景依然良好，只是因短期情況受到衝擊的話，那麼留低似乎是一個更佳的決定。

4. 能否獲得老細強而有力的推薦信

在這個到處都在裁員、減薪、放無薪假的時候選擇離職，你所應徵的新公司很大機會會聯想到你是一個對舊公司沒甚貢獻，結果被裁走的冗員。所以除非你肯定舊公司會給你一封強而有力的推薦信，否則日後要尋找一份新工作，絕非一件易事。

5. 自己的人生階段

如果自己沒有家庭負擔，無須為供養父母子女，或者供車供樓而煩惱的話，離職當然一身輕，甚至可以藉機去做自己喜歡的事，尋找自己的夢想。但如果本身有負擔的話，在這個時候離職便十分危險了。

結語

我個人認為，選擇工作和投資一樣：「寧買當頭起，莫買當頭跌」。在這段經濟下滑，就業市場風高浪急的時刻，沒人能夠準確預測逆境將會延續至什麼時候。在這段時間離職（或者被離職），很大機會在短時間內都無法找到適合的出路。事業的空白期愈長，日後見工面試的時候便愈難解釋。所以我還是奉勸大家，在這段風高浪急的時候，好好珍惜自己的工作吧！

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