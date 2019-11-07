同事推卸工作得無奈接手？　3種人易成「被射波」對象｜職場苦主

在職場中，差不多每個人都經歷過被「射波」（推卸工作），又或甚「射波」給其他人。大家可能沒有留意到，有某些同事是特別容易被其他人「射波」的，今天半宅職薯就和大家討論最容易被人「射波」的三類同事。

同事突然「射波」，你要幫忙跟進他的工作？很慘耶，但另一方面，你又有否想過你為何總是成為「接波」的對象呢？（Shutter Stock）

第一類：正在搏上位的同事

正在搏上位同事的最大弱點是聲譽。大家必須知道，聲譽是一件很難建立卻很容易被破壞的東西。正在搏上位同事辛辛苦苦把工作做得一絲不苟，晚晚OT，在老細上司面前任勞任怨，目的只有一個，就是在老細上司面前建立一個勤奮盡責的形象，為上位鋪路。

那些專門「射波」的同事，正正就是看準了他們這個弱點，要是他們不願意接受被「射波」的話，便大事宣揚他們不肯幫助同事，破壞那些搏上位同事的聲譽，令他們就範。

解決方法：

每當完成手頭工作的時候，便立即問上司老細：「有沒有其他事情可以幫手？」，製造出一個時時刻刻都願意接受額外工作的形象，為自己建立一個保護罩。當日後要拒絕「被射波」的時候，老細上司自然明白到原因並不是不肯幫助同事，只是不甘心被「射波」罷了。

第二類：和上司同事關係疏離的同事

這一類同事在公司中既無後上司作後台，亦沒有其他同事作後盾。遇有不公平的事情或者被人欺負時，隨時叫天不應叫地不聞，自然成為其他人「射波」的好對象。

解決方法：

即使不懂得如何與上司老細打交道，也起碼和其他同級同事建立良好的關係，當遇到其他人「射波」欺凌的時候，也有人願意說句公道說話，免受欺凌。

第三類：性格怯懦，不懂得「Say No」的同事

凡事只懂得扮演好好先生，不懂得拒絕別人的同事，只會成為眾人「射波」的對象。而到最後更加會因為處理不到手頭上大量的工作（包括屬於自己和不屬於自己的工作），引致遲交或工作質素低下，做不了好好先生之餘更加成為眾人的埋怨對象，有苦自己知。

解決方法：

很簡單，學會如何婉轉地拒絕別人，甚至在欺人太甚的情況係堅決地「Say No」。

老細不是傻的，只是很多時候，寧願裝作看不見，不卻干預下屬之間的事情。（GettyImages/視覺中國）

老細上司為何不會插手干涉？

說到這裡，大家心中都會有一個問題：究竟上司老細是如何看待「射波」這一回事的呢？當我們代入上司老細的角度自然會明白。

老細上司自己所著重的是平均地分配工作，給自己塑造一個公平公正的形象。至於下屬之間的私人瓜葛，作為老細上司的一般是不會，也不方便去插手的。上司老細是帶領著一整個團隊，他們看重的是整體的士氣而多於個別一兩個同事的感受。如果「射波」的行為是「一個願打，一個願挨」，心甘情願的話，上司老細一般來說是不會干涉的，因為這是下屬之間的私人瓜葛，貿貿然插手干涉，很容易會被下屬認為太過「多事」。

而事實上，如果被「射波」的是正在搏上位的同事呢？上司老細更加不會干涉。因為正在博上位的同事所出產的工作品質一定好，由他親自操刀，總好過讓那些對自己要求甚低的「老油條」去完成。

結語

在不少的機構，同事之間互相「射波」可以說是生活的一部分。對於老細上司來說，他們著重工作能否妥當的完成多於由誰人去完成，而這也是「射波」風氣的根本因由。在不影響整體士氣的情況之下，大部分上司老細是不會干涉「射波」這種行為的。所以作為職場一員的大家，必須學會好好保護自己，免被其他同事「射波」。

半宅職薯

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