【新冠肺炎】經濟下滑難再靠父幹？　3大狀況證明父蔭不敵市道差

「成功需父幹」在過去幾年間成為香港人的常識。但在香港經濟下滑的今天，到處見到的不是生意結業便是減薪裁員，究竟父幹仍否發揮它的作用呢？今天半宅職薯就和大家討論一下這個話題。

父幹作用消退3大狀況（按圖了解）：

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1. 付得起首期也供不起

在過去幾年間，不少二十多歲的年輕人已經成功置業，靠「父幹」付出首期買樓，然後靠自己的收入供樓。但在經濟下滑的今天，打工仔的工作危危乎，隨時失去工作，也有不少年輕人因在過去一段日子遭到減薪或者放無薪假，使每月收入大減，令那些僅僅夠錢付得起首期的人，難以有足夠的入息證明以申請足夠比例的按揭。

2. 有世叔伯也介紹不到工作

「父幹」的另一項好處，就是父母可以憑藉人脈，透過世叔伯介紹一份筍工給子女。但在今天的香港，不少生意本身已經危危乎，做老細的也隨時自身難保，需要以裁員減薪去換取公司的生存。在這情況下，即使交情再深，也無法介紹一份筍工給你。

父愛再是偉大，也未必敵得市道下滑的現實。（劇集《多功能老婆》截圖）

3. 父親自己做老細 亦只等於塘水滾塘魚

也許有些父親自己是做老細的，可以安排一份高薪厚職給自己的子女。但說實在，除非這些子女的工作生產力能夠超越自己的薪金而為父親帶來盈利，否則在同一屋簷下，這亦只等於把錢由左手交給右手，塘水滾塘魚。

結語

「父幹」能夠發揮作用的大前提是父母有超強的實力。但在經濟下滑的今天，不少父母自己都自身難保，不是擔心自己的工作，便是憂慮自己的生意要結業倒閉。「成功需父幹」在這段日子可說是失去作用，但這說到底也是一件好事，可以讓年青人在較公平的情況之下，憑自己的真實力創出自己的一片天空。

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