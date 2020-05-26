【搵工】求職意欲於疫情下不減反增？　一項條件比人工高更重要…

在新冠肺炎疫情下，不少打工仔都以「保住飯碗」為首要目標，但據人力資源顧問公司Randstad近日發佈的調查指，香港打工仔的搵工求職意欲在疫情爆發後有顯著增加，而且箇中原因不僅與裁員失業有關，也可能是他們在疫情下對現有工作產生不滿有關。

新冠肺炎對香港的就業市場有着非常大打擊，並對打工仔在求職及去留方面有着不少影響。（Shutterstock）

新冠肺炎疫情對香港經濟及就業市場造成極大打擊，本年第一季的失業率更攀升至4.2%，強迫員工減薪、無薪假甚至裁員解僱的消息時有所聞。不過市道疲弱卻不代表打工仔的求職意欲一定減少，因為Randstad於4月尾至5月初時便就新冠肺炎疫情前後的求職市場狀況作調查，配合它一年一度進行的僱主品牌市場調查報告（Randstad Employer Brand Research Marketing Report）結果，得出打工仔目前對工作及求職的一些心態。

以下是是次調查的一些重點，正在搵工或有意轉工的打工仔不妨參考。

Randstad調查報告7大重點（按圖了解）：

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1. 半數人積極搵工

儘管有86%人士表示關注自己在本年的就業狀況是否穩定，但有49%打工仔表示他們正在積極搵工；近三分之一（35%）受訪者表示，他們縱然沒有積極搵工，但卻對是否接受新的工作機會持開放態度。

2. 抱持觀望態度

只有16%人士表示他們在本年並沒搵工的打算，當中有近半數人有信心公司在本年內會繼續聘用他們，亦有3成人表示，不會在疫情減退前考慮工。

3. 不只轉工，更想轉行

33%受訪者表示希望在目前行業尋找新的工作機會，但近2成（18%）人士卻希望尋找與目前工作技能及經驗未必銜接的新工作機會，當中有4成人指有這想法是與新冠肺炎疫情有關。

4. 不滿目前薪酬

41%受訪者表示，他們不滿意目前的薪金水平，並希望獲得一份人工更高的工作。調查指，有半數企業在疫情中有推出縮減經營成本的措施，包括要求員工放無薪假（12%）、今年凍薪（11%）及減薪（10%）。

5. 滿意公司疫情期間安排

89%受訪者指他們的公司在新冠肺炎疫情期間有向員工推出彈性上班及遙距工作措施，當中有23%人士更指公司是實行強制在家工作安排。不過同時間，亦有15%人士指他們的公司並沒就新冠肺炎推出過任何特殊安排。

6. 在家工作配套不足

受訪者中，有超過7成人於在家工作時曾使用視像會議及短訊進行公務上的溝通，不過3成人指他們因不在辦公室工作，所以用於工作的配套並不足夠，另外亦有5%人士指他們在疫情中並使用科技產品與同事取得聯繫。

7. 重視Work Life Balance

在受訪者對EVP（Employee Value Proposition，員工價值主張）的排名中，去年位列第一位的是「吸引的薪酬及福利」在今年卻跌落第二位，今年被「工作與生活有健康的平衡」所取代，至於今年第三至五位分別是「滿意的工作環境」、「事業晉升機會」及「獲得有趣的工作內容」。

疫情讓不少打工仔經歷過長期在家工作的滋味，但令不少人更關心工作與生活之間如何取得平衡。（Shutterstock）

留意市場動態

Randstad大中華地區人才搜尋與甄選部董事總經理孫嫣嫣補充指，長期數個月的新冠肺炎疫情對不同行業及企業的影響並不一樣，加上當企業宣佈減薪或不發放花紅時，打工仔或會抱持「已不會有甚麼損失」的心情想轉換工作，因此調查發現有近半數打工仔有意轉工是有跡可歸。

她指，部份行業會有增聘人手的計劃，例如在疫情間使用數碼服務的用戶數目大增，即代表有些公司需要增聘人手，所以有意轉工的打工仔可多留意市場動態。

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