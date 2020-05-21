【搵工】求職面試怎為薪酬討價還價？　一個建議免見工過程陷膠着

不少的工作都沒有在招工廣告中標明薪酬，而是在求職面試中由面試官或者HR與求職者討價還價。半宅職薯也是註冊調解員，今天就和你從談判角度，討論討價還價的技巧，達致雙贏的局面。

根據談判的基本概念，先開出條件的一方，所開出的條件一定是對自己最有利的（Shutterstock）

先了解談判的基本概念

就薪酬待遇討價還價，其實就是一種談判。根據談判的基本概念，先開出條件的一方，所開出的條件一定是對自己最有利的，換句話說，亦即是自己願意付出的最起碼條件。

誰先開價 誰先露出底線

舉一個簡單例子，如果面試官問你：「你期望的薪金是多少？」你會很自然的告訴他一個心目中最高的價錢。從另一個角度說，如果你覺得自己薪金值一萬八千元的話，你大概不會無端端壓自己價，告訴面試官自己期望一萬五千元吧！

同樣道理，如果面試官告訴你，公司願意給你每個月一萬五千元的薪酬，意思即是公司起碼會給你一萬五千元的薪酬，而且存在議價的空間。

「讓對方先開價」 是最佳的談判策略，因為可以知道對方的底線，然後還一個對自己更有利的價錢。（Shutterstock）

讓面試官先開價

當你明白這個道理之後，你自然會明白到讓對方先開價是最佳的談判策略，因為可以知道對方的底線，然後還一個對自己更有利的價錢。

所以當面試官問：

你期望的薪金是多少？

你可以把問題拋回給面試官，如此回答：

我相信公司會就我的履歷和面試表現，給予我一個公道的價錢。

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提出薪金範圍更勝實價

如果面試官直接的告訴你一個薪金價錢，你當然可以在這個銀碼上加一點，以討價還價。但若果面試官堅持要你說出期望的薪金呢？那麼你便就你之前的市場調查所得，給他一個薪金範圍。

看到這裡你可能會問：為什麼給面試官一個薪金範圍而不是一個實價呢？原因是你並不知道面試官的底線在哪裏，如果你開出的那個實數是高於面試官心底內的底線的話，那麼談判便會陷入膠著狀態。若果剛巧遇著一個不擅長談判的面試官，面試便就此告吹。所以給予一個薪金範圍，就是確保自己所開的價，能夠滿足公司的底線，令談判可以繼續下去。

找出對公司代價不大的福利

如果面試官回覆的薪金是範圍中的低價的話，你便可以考慮要求對公司代價不大，但對你卻十分重要的福利。

這些福利包括（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

能夠找出對公司來說不算得上什麼，但對你來說卻十分重要的福利，更容易使談判達致雙贏局面。

結語

談到最後，不得不提的一點就是，你必須先了解這份工作對你的前途有多重要。如果你工作經驗不多的話，為日後鋪路更勝於即時的薪金回報。工作生涯往往長達數十年，如果這份工作能夠讓你累積有價值的工作經驗，那麼放長線釣大魚也不失為一個可取的策略。

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