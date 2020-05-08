【搵工】盤點8種人工高壓力少職業　除精算師、程式開發員外還有…

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世界上每一種職業都有一定的難度和壓力，一般來說，高薪的工作通常壓力更大，但事實上，也有些職業的工作壓力並不大，待遇和職涯前途卻都不錯。

根據美國職涯網站O*NET ONLINE提供的壓力量表，如果壓力指數低於70，就代表是壓力較輕的工作。the muse網站分析在壓力指數較低，年薪卻能超過美國家庭年收中位數、約7萬美元（約港幣54萬元）的職缺，有以下8種。不過文中強調，雖然這些職位相對的壓力指數較低，但所處的組織環境、公司文化都會形成不同的壓力，在選擇職缺的時候別忘了同步考慮在內。

高薪的工作通常壓力更大，但事實上，也有些職業的工作壓力並不大，待遇和職涯前途卻都不錯。（Shutterstock）

1. 軟體開發人員

壓力指數：61

年薪中位數：約 300 萬台幣 （約港幣85萬元）

10 年內預估成長：21%

軟體開發人員負責設計電腦或手機程式，可受雇於公司也可自由接案，即便非本科系，也可以透過其他方式學會寫軟體，算是彈性很大的職業。

2. 精算師

壓力指數：70

年薪中位數：約 300 萬台幣 （約港幣85萬元）

10 年內預估成長：20%

精算師通常替金融公司分析各式風險，例如天災、意外、疫情等，評估可能影響和經濟情勢。

3. 技術寫作人員

壓力指數：69

年薪中位數：約 210 萬台幣 （約港幣60萬元）

10 年內預估成長：8%

技術寫作人員是專業的資訊媒介，必須將工程師和設計規劃等彙整成技術文件、操作手冊、白皮書等。

其他高薪兼且壓力不大職業（點擊下圖看清！）

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（資料來源／the muse）

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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