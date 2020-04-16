【搵工】「人揀工」美景不再　3大狀況揭示打工仔強勢年代結束…

就在一年前的今天，香港失業率極低，近乎全民就業，打工仔處於有大量工作慢慢揀的強勢；而老細則處於有工無人做的弱勢。但在一年之後的今天，整個職場形勢來了一個180度的轉變，作為打工仔的由強勢變成弱勢，在減薪、無薪假、甚至裁員浪潮面前，完全失去議價能力……

3個狀況打工仔強勢年代結束（按圖了解）：

+ 3 + 2

1. 由人揀工變工揀人

在之前市道好的日子，打工仔幾乎是不用擔心沒有工作的。因為失業率極低，各機構都爭相聘請人才。那時的確是打工仔「人揀工」的美好時光。但現在呢？招聘廣告仍然是有的，但到底實質上有多少空缺（又或者根本有沒有空缺）都是未知之數。失業的人多了，空缺又少了，市況自然由「人揀工」變成「工揀人」。

2. 減薪、無薪假等變成常態 freelancer追夢人生夢碎

在一年之前，減薪、放無薪假幾乎是天方夜譚。不少人甚至乎寧可放棄正職而去做freelancer或者slash，都要追尋夢想，換取肉身上的自由。但今天呢？各間公司都在盡力減少開支，不單會安排員工減薪甚至放無薪假，那些外判給freelancer的工作更加可減便減，令不少人夢碎。

市道好時，打工仔「唔休做」氣欿也較大，反正外邊盡是機會，但如此態度在今天已不復再。（Shutterstock）

3. 以前「東家唔打 打西家」 現在後路已消失

在一年前的今天，打工仔之所以處於強勢，就是因為很容易找到更好的後路，於是在很多事情上都不願意吞聲忍氣。老細要打工仔受氣嗎？打工仔乾脆裸辭，在轉眼間又能覓得另一份工作。老細為了留住人才，結果在很多事情上都會選擇隻眼開隻眼閉，給予打工仔更多非正式福利。但現在呢？打工仔後路已經消失，做事自然會規規矩矩，以保工作。

結語

在這個打工仔由強勢轉為弱勢的時候，老細又是否可以作威作福呢？表面上是可以，但實際上是不可以。因為現在老細面對的是生意上的危機，公司隨時面對虧損甚至倒閉的風險。老細在員工面前態度囂張意氣風發，隨時在日後倒閉的時候變成被恥笑的對象。所以僱傭雙方還是互相謙恭一點，為他日的轉變留一些餘地。

相關文章：【失業】細So被炒證明市道差返工要聽話？5件事有離職覺悟應考慮

+ 7 + 6 + 5

相關文章：【失業】公司大洗牌有危亦有機？ 解僱潮下潛藏3個上位機會

+ 3 + 2

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O