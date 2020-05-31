【書桌收納】Steve Jobs辦公桌亂中有序創造力高？5招超強整理法

你試過因為書桌凌亂而被家人催促要好好整理嗎？甚至辦公桌上放滿不能分類的文件而被同事側目？現在你可以反擊了！有研究發現書桌凌亂代表有豐富創意，創造力高！有所不知，已故蘋果行政總裁Steve Jobs的辦公桌亦以「亂」而見稱，不知你的桌會更亂嗎？

Steve Jobs桌上一疊疊的文件和小物件，書架上不整齊地排列的書籍。（網上圖片）

美國明尼蘇達大學有研究發現，辦公桌凌亂的人較敢於冒險，突破傳統，創造力較高；而桌面整潔的人決策力較高，紀律性亦更強。不少成功人士的辦公桌亦非常凌亂，Steve Jobs是個表表者。

Steve Jobs曾任蘋果行政總裁，他擁有凌亂的辦公桌，桌上一疊疊的文件和小物件，書架上不整齊地排列的書籍等等。仔細一看，其實「亂中有序」，物件大致有分類，不過是擺放得不算公整，可是辦公桌的「使用者」每次都總能在一片凌亂中找尋出要用的物件，突顯他的工作力沒被局限，反而有一番新視野，一生研發蘋果新產品。

雖然如此，但世上又有多少個Steve Jobs呢？桌上一片凌亂有時的確令人難以忍受，亦可能影響工作效率。就算「亂」也至少要分類，學習以下5招超強書桌收納整理小技巧，工作起上來也比較舒適吧！

桌上一片凌亂有時的確令人難以忍受，亦可能影響工作效率。（Instagram@beyondthedesktop）

按下圖看超強書桌收納整理小技巧：

+ 16 + 15 + 14

桌上的數據線最令人討厭，亂糟糟地擺放，不但不美觀，而且使用時發現打結，真的挺麻煩的。不過，其實只要用一個小工具便能做好數據線收納！

按下圖看數據線集線器推介：

+ 10 + 9 + 8

現時淘寶618活動正在進行中，不少優惠活動也在推廣，如果有意購買任何產品，現在就是最好時機了！

購買東西前記得點擊以下「即搶」按鈕，或按此連結，即可領取高達¥618的淘寶超級紅包，結帳時直接如現金一樣支付。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/29）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！