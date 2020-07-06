做廣告竟要執牛屎、熨M巾？　從3個故事一窺廣告業生態｜行業百態

不少年輕人對廣告行業有着一些幻想，認為投身其中便可把天馬行空的想法帶到現實。有這種想法不一定是壞事，但同時亦要明白，只有把各式各樣的現實問題處理妥當，才可以造到「夢想成真」。 且看《拍廣告其實唔難》一書作者斗零的分享，以更了解從事廣告行業的辛酸與挑戰！

以下內容節錄自《拍廣告其實唔難》：

有屎邊個執？

每一份工都有佢嘅辛酸，而廣告製作呢行嘅「血與汗」就更加唔講得笑，筆者咁多年嘅特殊經歷就由呢篇開始，慢慢同大家分享。

入行初期，經常會因周圍去唔同地方拍嘢而高興，不過嗰次就高興唔嚟。當時去到飛鵝山，天朗氣清，風景優美，眾人拍得興起之際，突然有隻牛喺大家面前行過，然後施施然咁喺路中心放低「幾両金」。由於嚿「金」好大篤，所以大家都覺得好好笑。不過大家你眼望我眼笑完一輪之後，就好自然咁一齊望住我。

《拍廣告其實唔難》

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當然啦，呢啲咁粗重嘅嘢，梗係新嚟新豬肉去負責啦。咁多位讀者，你哋人生執過最大嘅屎係咩屎呢？當年眼前呢一篤好似砧板咁大嘅牛屎，我係點樣執嘅呢？

由於執屎嚟講我都係新手，而且出發前根本都冇預備要執屎，所以連架生都冇。前輩就教我喺現場搵一啲小工具幫手，好彩喺現場搵到一塊大木板，然後我就逐下逐下咁，將堆好fresh嘅牛屎，由路中心向住山邊挑走喇。

多年過去，呢個咁有味道嘅畫面依然歷歷在目—應該係揮之不去先啱。

男人心．熨M巾

《拍廣告其實唔難》

以前每次去同廣告學生sharing 都會講呢個故事：

廣告製作同電影製作嘅最大分別喺邊度？就係產品鏡頭（Product Shot）嘅處理。依家電腦特效普遍，而且後期彈性大好多，好多時產品都會用CG呈現。但喺以前CG 冇咁流行嘅年代，每次拍Product Shot 都好考製作組功夫。

正常情況下，邊種產品係男性製作同事最少接觸呢？就係女性生理用品喇，例如衛生巾。M 巾嚟講，好多時廣告都係想帶出佢貼服嘅一面，咁點樣先可以拍得佢貼貼服服呢？

答案就係熨喇！因為喺包裝袋拆出嚟嘅M 巾，大部分都鬈埋咗同埋好皺，所以就需要將佢熨番平，令佢冇晒摺痕。圖中嗰位男同事，啱啱入行無耐，喺一日內熨左成百條M巾，嗰日應該係佢人生入面接觸最多M巾嘅一日…… 。依家呢啲經歷應該買少見少喇。

喺街飄花瓣

《拍廣告其實唔難》

正所謂天有不測之風雲，導演要求就煩死人！除咗要好天落雨，導演有時仲會想個天落其他嘢，例如花瓣。

喺依家電腦特技咁普遍嘅年代，呢啲鏡頭只需要後製同事坐喺電腦前做幾日幾夜就ok；以前呢？就需要一班同事整花瓣道具，例如用縐紙剪好一堆，然後拍嗰時分幾邊喺唔同角度掉出嚟，咁先可以好均勻咁遍佈畫面每一處。跟住先係重點，就係拍完每個take，第一時間衝出嚟掃走晒佢。如果拍攝場景乾淨都仲好啲，啲花瓣道具可以回收重用；相反，如果地下唔乾淨，或者好大塵等等，就要預備好多花瓣先得。

我就曾經試過喺草地拋縐紙花瓣，拍完之後攝晒喺啲草堆入面，幾乎要逐塊用手執咁滯。最慘仲要拍完嘅時候差唔多天黑，有燈光手足好心幫我打盞燈照明，點知吸引大堆飛蟲過嚟，我要一邊撥走佢哋一邊執……Btw，依家其實就算唔做CG，都可以上網買花瓣道具，唔使再叫手足困喺公司係咁剪。

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書名：《拍廣告其實唔難》 作者：斗零，英文名Penny 2000年畢業於香港浸會大學傳理學院。畢業後加入offlohi製作公司前身Such Partners，先由製作助理開始，慢慢在不同崗位學習，後來成為廣告導演。先後執導八達通、利賓納、百老匯電器、Canon、Wechat等不同品牌超過200個廣告。其中與韓國演員李光洙合作的能得利廣告更在一星期達到100萬YouTube點擊；而Priligy JJ-man廣告亦曾得過國際獎項。除拍攝廣告外，2016年更成立「拍廣告其實唔難」Facebook 專頁，與喜愛廣告製作的同路人一同分享專業資訊。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

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