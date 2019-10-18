【補習行業】中文科導師有市有價　私補老師：部份家長心態很矛盾

香港教育制度慣以成績定「生死」，不少家長為了確保子女在學校及公開考試獲取理想成績，以報讀心儀學科及學校，紛紛大灑金錢聘請補習老師，務求子女得到最貼身的教導。 任職全職中文私人補習老師已三年的Hazel指，這一代中文差的學生比比皆是，不過，近年家長愈來愈重視中文，讓中文專科補習在市場有價有市。

Hazel坦言，全職中文私補老師的路一開始並不易行，不少家人朋友甚至覺她「不務正業」。 （王寶瑩攝）

Hazel數年前在香港中文大學中文系畢業，現時任職全職中文私人補習老師。與很多大學生一樣，她在大學時期已兼職幫學生私補，賺取生活費。她指，不少中文系的學生都打算畢業後入學校當老師，「好多人選擇讀咗PGDE（學位教師教育文憑課程）先，好似有個資歷咁」，不過，由於她對入學校教書非常抗拒，故沒有「跟大隊」報讀教育文憑。

Hazel解釋，學校老師教席不多，僧多粥少，即使讀完PGDE，亦不一定有學校聘請，「有些人要做TA（教學助理）或AT（助理教師），人工只有萬幾蚊，一邊做一邊看看學校有沒有位請你，有些人做了多年TA都上唔到岸，所以PGDE畢業後距離成為老師條路仍好遠。」她續指，即使成功獲學校聘請，亦要擔心朝不保夕，「很多老師都是合約教師，要每年簽約，年年都擔心會唔會被炒，好多老師群組都有人分享，指學校續約與否不是看教學表現，而是自己與主任或校長關係好不好。」

Hazel（右）認為，補習對學生而言是額外的，不是學校課堂的延伸，她亦不想學生覺得補習是悶或辛苦，所以便花盡心思令教學方式變得更生動。 （王寶瑩攝）

全職補習 工作定位要清晰

此外，學校老師需要花很多時間處理行政工作，變相令備課時間減少，影響教育質素，這亦令Hazel非常卻步。她表示，自己對教學有興趣，畢業時亦有家長問她會否教下去，或是考慮全職做補習老師，甚至表示幫她多找幾個學生，「那時覺得全職私補都可能是出路，打算給自己一個學期的時間，試吓可唔可行。」

除了家長介紹，Hazel當時透過網上補習中介公司、到百佳貼廣告等方式找學生，第一學期有12個學生，至第二學期後已有20個，之後九成的學生也是由家長介紹，「由小一至中六生也有，視乎年級、地區、長短鐘等因素定價，一堂課價錢由三百多元至七百多元不等。」

作為中文專科補習老師，Hazel非常清楚自己的定位，「我不是跟功課的姐姐，私補是我的全職工作，不是用來搵外快，我一定要做得夠好，或與其他老師不同，家長才不會覺得我可有可無。」

Hazel直言，很多以為學生認識的東西，他們都沒有接觸過，「唔識魯迅、張愛玲我已經唔驚訝，但有些竟然連周星馳、金庸也沒有聽過。」（王寶瑩攝）

要高分 要先懂遊戲玩法

Hazel強調，在她的課堂中，有70%會教應試技巧，其餘則教授不同文學知識及成語典故等「題外話」，「我知道學校老師的改卷要求，答題技巧、分析問題的方法等一定要教，考試就是需要這些，就算學生真的不明白，他們也有能力『呃』老師，表現到好似識答又有文彩。考試成績是家長看重的，而我則希望學生有中文學養。」

要在考試中拿高分，一定要懂得玩應試「遊戲」，Hazel表示，她設計了一些「方程式」和「罐頭」回答技巧，教學生如何回答問題，「例如教寫作手法時，我會準備好一系列的手法和相關效果，好像倒敘法有渲染氣氛、加強懸念之效，再教他們如何在此框架下加入題目內容，那便可全取技巧和內容分。又如作文是將一些很具體，沒有美感的東西修飾成為抽象的內容，便要教他們轉化內容的方式。」

要在考試中拿高分，一定要懂得玩應試「遊戲」，Hazel設計了一些「方程式」和「罐頭」回答技巧，教學生如何回答問題。 （王寶瑩攝）

不一定罐頭式教學

為了提升學生成績，Hazel亦非常用心製作筆記及模擬考試題目，當中模擬考試題目更是為學生「度身訂造」，「學生來自不同學校，考試模式及課程有不同，便要配合考試範圍逐個出題，例如每個學期總共出幾百題成語，花費不少時間和心力，這些試題都是即食的，下次不會啱用。因此，每逢考試季節的壓力特別大。」

不少學生或會覺得中文很悶、文言文很難明，Hazel亦自有一套教法，以新奇有趣的方式提起他們的興趣。她即席示範了課堂的生動演繹，「你知唔知屈原姓咩？」記者一臉疑惑，「不是姓…屈嗎？」，她指，「屈原姓羋，讀『咩』，代表羊發出的聲音。」她稱，學生對這些「題外話」很「受落」，引起他們的興趣後，可以解釋多一點有關姓、氏、名等中文知識。

為了加強學生的中文素養，Hazel會準備一些課外讀物給他們，例如以上古時期許由的故事，解釋「仕」（做官）與「隱」（隱居）的心態。（王寶瑩攝）

學生中文差有原因

Hazel指，教書時最重要是以易明和學生「聽得入耳」的方式講解，例如為了介紹「仕」（做官）與「隱」（隱居）的心態，她會分享上古時期許由的故事，「成語洗耳恭聽便是由此而來，傳說上古時期的堯帝，聽說許由是個隱世高人，便想把帝位讓給他。於是，他到深山找許由，說想把帝位讓給他。許由對此非常反感，覺得堯帝的話污染了他清淨的耳朵，立即跑到山下水邊掬水洗耳。」她笑言，學生聽過後覺得許由好「白痴」，有皇帝也不做，「聽落好似詆毀古人，但這種方式可以令學生較易理解他們的心態。」

Hazel接觸不少來自中產家庭的學生，她認為，這一代中文差的學生比比皆是，「家長希望子女英文好，從小隔絕他們接觸中文的渠道，小朋友不看中文電視、不看中文書、不睇新聞，父母大多要上班，平時與工人姐姐用英文溝通，令他們缺乏中文的語境，但到小學和中學時又埋怨小朋友中文差，好矛盾。」

Hazel經常在課餘時間親自製作練習及考試題目給學生。 （王寶瑩攝）

「Chips啲仔點算呀？」

Hazel舉例，有一個小學六年級的學生沒有聽過「孺子可教」這個成語，「我們這一代小時候看古裝劇或者在日常生活中總會聽過，但現在的學生很難透過生活的層面增加這些知識，他們唔識就唔識，也猜不到字詞的意思，我只好用形聲字來入手，教他們認部首和字旁去猜字的意思和讀音。」

學生中文差亦帶來不少笑話，Hazel指，有一次，她向一個中一學生解釋中國古代男尊女卑的觀念，包括嫡庶制度、一妻多妾等，學生還很天真指這個做法很不公平。在下課的時候，學生問她：「咁chips（音）啲仔點算呀？」Hazel聽後大笑，方知學生連「妾侍」這個詞語也沒聽過，誤以為它是英文字chips。

Hazel指，自己比較喜歡教中學生，「小學生似管多過教，反而中學生有更多知識上的追求。」（王寶瑩攝）

一星期做得七天

港人一向非常重視英文，而中文因為是母語，有時難免被忽視，不過，Hazel表示，近年家長愈來愈重視中文，一來「大國崛起」，學好中文對工作有利，二來尤其是Band 1（第一組別）學校很難找到中文好的學生，「好難找到英文唔好的學生，但亦好難搵到中文好的學生，如果中英都好自然可以突圍而出。」

Hazel直言，中文專科補習有價有市，不少家長向她反映找中文私補很難，又不敢上網亂找老師，「呢一代小朋友太矜貴，好多家長不是熟人介紹也不敢請。」她一星期做足七天，上二十多堂，一至五最早一時半上課，最遲九時半下課，星期六日則有機會由早上九時半工作至晚上九時半，「每年都想安排一星期有一日假但也安排不到。」由於學生居住地區非常分散，因此，交通時間令她相當頭痛，「堂與堂之間可能要隔一小時，撞正放學或放工時間又會好塞車，而且整天跑來跑去真的很累。」

Hazel笑言，私補老師沒有醫療保險、雙糧、花紅，加上6至8月淡季時只有約一半學生會繼續上課，有時突然學生不來便「食風」（沒糧出）。（王寶瑩攝）

盡力教好每一位

除了教授學科知識，Hazel有時候也會開導學生和其父母，令雙方都有更合理的預期，「我沒有遇過一些很不講理的怪獸家長，最多是學生本身考七十分，但媽媽覺得九十分也低，我會調整他們的期望，因為我教很多不同學校的學生，了解不同學校的水平，在某些學校拿C，可能是其他學校的A，反之亦然，會有一把比較公道的尺。有時候，也要讓他們接受有些小朋友未必適合讀書。」

Hazel指，作為老師，最開心的事莫過於學生和家長肯定自己的教學，「覺得學生進步同我有關。」而最令她感到挫敗的，就是家長和學生覺得自己可有可無，「有些學生無論點吸引佢，都好像魂魄不在，那我的存在價值很低，又有些家長甚麼都不關心，只看成績，但不應該靠一個分數定義學生，也不應該這樣定義我。」

香港的考試制度一直為人詬病，Hazel坦言，「大環境很難改變，我只可幫學生提高生存能力，同時成為一個有質素、有學養的人。」

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