【在家工作】10招提升home office專注力　關鍵是上班前一小時？

新冠肺炎疫情爆發第三波，每日確診人數屢次過百宗，政府部門和企業都相繼實施在家工作安排。雖可減低感染風險，但打工仔在home office時難免遇上難以集中精神，拖慢工作效率的煩惱。 今次分享十個home office小貼士，只要把握上班前黃金一小時，在家也可高效率完成工作！

（一）按慣常時間起床做早餐

在家工作的好處是節省搭車時間，可以睡晚一點才起床工作，但其實這個想法大錯特錯，因為一旦錯過慣常的起床時間，便更容易賴床和不想工作，亦會擾亂生理時鐘，待回復正常上班安排後，遲到機會大大增加！

一份營養豐富的早餐和一杯咖啡可令你全天活力滿滿！（Brooke Lark/unsplash）

大家應按平日慣常時間起床（通常是上班時間前一小時），並將原來搭車的時間用作運動和吃早餐，喚醒身心來準備一天的工作。

平日趕時間出門上班，未必人人都有吃早餐的習慣，但有研究顯示，不吃早餐會導致血糖處低水平，減低免疫力和專注力，趁著在家工作的日子，大家不如利用廚房小幫手，炮製一份簡單又美味的早餐，以及來一杯香濃咖啡提提神吧。

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（二）不要穿睡衣工作

在家工作雖不用穿西裝和化妝，但穿著舒適的睡衣會令你難以進入工作狀態，隨時想跳上床倒頭大睡！

為了提升專注力和方便視像會議，起床後還是如常梳洗換上smart casual衣服吧！

穿著睡衣賴在梳化上工作是home office大忌。（Mimi Thian/unsplash）

（三）準備整齊的工作環境

家中的書桌往往不如辦公室井井有條，而且可能放滿公仔擺設、遊戲機、雜誌和化妝品等與工作無關的物件，開始工作前應將桌上不必要的物品整理好，避免工作期間分心做其他事。

大家可在擺設櫃和化妝角蓋上布，暫時達到「視覺上的乾淨感」，假如環境太雜亂，甚至可將電腦搬出客廳工作。

倘若房間過份雜亂，寧願將文件和電腦搬出客廳工作。（Wouter Beijert/unsplash）

（四）用「便條紙」和「蕃茄鐘」安排工作

相信大家都聽過便條紙記事和蕃茄鐘工作法吧？假如你自認拖延症嚴重和三分鐘專注力，不妨把兩個方法合併試試！

每天早上先將當天工作安排寫在便條紙上，再用25分鐘工作、5分鐘休息的蕃茄鐘法分配比例，切忌過份樂觀致分配時間有錯，至於5分鐘的休息時間最好用來拉拉筋和回覆朋友訊息，因為打機和睇片容易消耗時間，難以回到工作岡位！

養成將所需工作記下來的習慣。（kaleidico/unsplash）

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