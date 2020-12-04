新冠肺炎再爆發無得WFH？避免與同事面對面坐　必學22招防疫自保

新冠肺炎疫情爆發第4波，確診個案數字持續上升，市民要加緊防疫。很多打工仔因為工作需要，沒辦法在家工作（WFH），一定要外出工作或者長時間在辦公室工作，又有什麼方法抗疫自保呢？

不能在家工作的打工仔可以有什麼方法抗疫自保？（Unsplash）

7個出門及上班期間防疫步驟 （按圖放大）：

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8個辦公室內防疫建議（按圖了解）：

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7件下班回家防疫建議（按圖了解）：

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防疫自保關鍵4招：

第1招：戴緊口罩

相信在這一年間，大家也習慣了天天戴口罩的日子，但可能早前疫情稍有放緩，大家可能有點鬆懈，所以今次第4波便要加緊防範。基本上，除了吃飯飲水之外，在乘坐公共交通工具、戶外環壞、辦公室等地方，都要戴緊口罩。

早前疫情稍有放緩，大家可能有點鬆懈，所以今次第4波便要加緊防範，戴緊口罩。（Unsplash）

第2招：減少外出用膳

現因限聚令的關係，大家也不能大伙兒同枱吃飯。加上早前也有不少在外用膳的確診群組，建議大家多外自備飯盒，或是買外賣，減少外出用膳的感染風險。

第3招：善用視像會議

為減少社交接觸及保持距離，大家也可以多利用線上視像軟件進行會議。同時，同事之間的坐住最好也保持足夠距離。

第4招：勤消毒

除了勤洗手之外，工作環境亦應保持衛生。回到辦公室後，不妨清潔枱面、座椅及電腦用品，可噴上消毒噴霧作消毒，亦可以紫外線消毒棒殺菌除臭，安全又衛生。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/04）

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