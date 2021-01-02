上班用Tote Bag、腰包一樣夠專業　15款輕熟配搭襯出秋冬親和形象

隨着季節或心情不同，背出門的手袋也需要時常做更換，所以大家都希望能買到價格實惠的手袋吧？這次要為大家介紹1萬日圓（約港幣7400元）以內能買到的時尚袋款。這15款手袋看起來質感都很好，就算是成熟女性也能安心背出門。趕快來看看以Tote bag、側背包為主的穿搭示範吧！

Tote bag

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側背袋

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其他手袋款

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平價手袋也能展現時尚魅力！

這次介紹了15款1萬日圓以下的手袋，大家有找到喜歡的款式嗎？這些手袋的性價比都很高，想一次獲得多款手袋也不成問題。趕快趁今年秋天入手喜歡的手袋，為每日穿搭注入新鮮感吧！

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