相信大家每日返工最煩惱的就是揀聽日着咩衫，希望每日襯到不重覆又着得靚，只可惜望住衣櫃總覺得冇衫襯，但實體店嘅衫又覺得太貴，今次介紹嘅5間百搭易襯、價錢親民的IG網店輕鬆幫你解決煩惱。

1. OhKoreabeauty - 甜美系女生之選

在奧海城和旺角都有實體店的ohkoreabeauty，好啱剛開始返工，走可愛斯文路線的女生們。奶油色系的衫褲顯隨意、活潑的個性，着起來輕盈飄逸，十分甜美～而且店主在大部分的post都有教埋你用咩鞋或者手袋襯，幫你慳埋朝早諗襯衫嘅時間！

+ 8 + 7 + 6

2. Mollys.hk - 主打灰藍冷色系

主打灰藍冷色系時裝的小眾IG網店，極具魅力，非常適合商務休閒的上班穿搭。店主好識運用牛仔材質嚟配西裝褸和微正式的純毛衣，適合形象幹練的女生，自帶點酷酷的氣場，一定唔會在街上同人撞款！

香港辦工室冷氣咁凍，厚滑的毛衣上身幫你保暖之餘仲帶點微性感，百搭必備的淨色款，返工放工都啱着！

+ 5 + 4 + 3

3. Jdiary - 穿出簡約知性

Jdiary的時裝主打近期好多韓劇女主上班穿搭的清新簡約風，舒適度高的質感單品都是走粉嫩色系，單是看着IG的相都讓人覺得幸福療癒。

各種純色嘅item配搭起來都是些成熟大方，亦出得大場面同老闆見客的時裝，是喜歡知性女性形象的女生必收藏的網店！

店主在是長駐韓國的女生，緊貼住最新的出品和潮流，幾乎每日都更新IG，除了推出新品之外，店主仲成日去好多好靚嘅cafe影穿搭，一邊買衫，一邊收集小眾韓國打卡點的情報，點可以錯過！

+ 9 + 8 + 7

4. Torio Store - 日系文青風

日系文青風的選擇，適合每日穿搭、帶點可愛，文藝的設計，每季新貨都有店員直播介紹新品的影片，比你更清楚360度見到衫的真面目。 Torio store最大的特色就是每件產品都有多款春日系顏色和剪裁選擇，比到好多創意配搭靈感大家！

而且在荃灣、旺角，荔枝角都有實體店，有興趣嘅朋友仲可以去實體店試哂先買！

+ 10 + 9 + 8

5. DwilApparels - 小個子女生福音

看起來溫柔又帶點俏皮感的Dwilapparels, 開網店不久已有成17.3k粉絲，主打韓國超顯氣質的雪紡絲質的衣品，高貴得來又毫不誇張，絕對是時尚番工穿搭的百科全書。多數襯衫都是淨色或者簡單的條紋格仔，放工換條牛仔褲又輕鬆變成另一個style，非常百搭。

而且店主非常有心，每件item都由身高156cm的店主親自試着，啱哂香港細細粒驚唔啱size嘅小女生。

Dwilapparels有郵寄優惠，滿5件就免運費，夾埋朋友仔一齊買仲可以慳錢，女生們千祈唔好錯過啦！

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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