職場12星座｜水瓶純粹直接天蠍感情果斷　愛恨分明還有這個星座…

編按：人在職場要面對各種人際關係，自然不可能對所有人都同樣態度。有些人處事圓滑，面對不喜歡的人都笑臉迎人，但有些人則難以隱藏自己的喜惡。以下3個星座都是愛恨分明，喜歡誰，不喜歡誰，都通通寫在臉上。

愛恨分明的3個星座：

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Top 3：天蠍座

天蠍的愛深沉而專一，是個很黏人的星座，只有時刻陪在身旁，才能讓他們有安全感。但在陌生人面前，以及不愛對方的時候，他們會將自己渾身的冷漠血淋淋地拿出來。對天蠍來説，愛情就是要非黑即白。如果對方真的把自己傷到了，那他們也會毫不猶豫把對方扎傷。這樣的性格，喜歡他們的會非常喜歡，不喜歡的就會覺得是無情，畢竟天蠍就是這麽愛憎分明。

Top 2：獅子座

獅子喜不喜歡一個人基本上一眼就能看出來，因爲他們對別人的情緒基本全都寫在臉上。沒辦法，天生的耿直讓獅子學不會假裝，愛就是愛，恨就是恨，他們不會爲了甚麽去迎合對方。所以啊，努力討好獅子，一旦他們真的動了心，那一舉一動一言一行都會展現出對你的心意。

Top 1：水瓶座

水瓶這個人就是愛恨分明真性情，性格裏的純粹與直接，讓他們得罪了不少人。他們的愛憎分明體現在：對好人更好，壞人更壞。當然這個好與壞的標準，完全憑水瓶的個人直覺。對於自己深愛的人，他們會用全部身心溫暖對方，對於自己討厭之人，他們連一個字都懶得和對方說。只能説水瓶的性格太過有棱有角有脾氣，但也正因爲如此，他們才是水瓶座啊！

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