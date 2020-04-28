【職場12星座】天秤座上司向來以說話技巧高超及「有義氣」而聞名職場，不過不少下屬及同事或會覺得他們很小器及計較，甚至認為女天秤的霸氣比男天秤更甚，不能少覷。 究竟天秤座上司為人是怎樣？12星座的下屬讓如何與他相處？不妨參考占星師Fanny的意見分析。 撰文：Fanny Wu

天秤的意見多多，作為你的上司，你絕對可以從他身上領略如何靈活處事，只是若他們是同級同事們的話，也許你要替天秤找答案做決策。

說句真心話，男的天秤上司比女的好一萬倍，萬一遇上女天秤上司，我祝你好運。

天秤女上司的霸氣，是衍生自她們的責任感及自尊心。（Shutterstock）

天秤女上司：容易看不起人

天秤座通常是義氣滿滿的，相信最少有八成人認同，可惜在女天秤身上，常常出現因為義氣而衍生出的「霸氣」：一切是由於天秤女不想給別人看低，堅持要對自己答應的事百份百負責，而為了不令自己出錯，於是她們便會流露出強硬態度，不容許別人對自己有絲毫懷疑，因而產生「霸氣」。

由於下屬們自覺無需要為自己招惹麻煩，都不願主動提出意見，於是能力越高的女天秤便越看不起身邊同事，也越是感到孤單。如果天秤女醒覺這一點，願意收斂一下，絕對能夠成為出色的領導者。

天秤男上司：重視各方平衡

與天秤女不同，天秤男是多會把「義氣」用在觀察上，例如如何協助新同事或如何令工作安排錦上添花等。男天秤之所以這樣﹐是希望能夠平衡各方需求，當人人都滿意，天秤內心會產生極大自滿，繼而推動產生解決其他難題的動力，所以男天秤通常都有器量接受意見，並會把批評視為進步或突破的力量。

只是，當天秤男受到太大壓迫，感覺受苦又得不到滿足時，他們就會出現極端負面的想法，令自己出現麻煩。天秤男應要對自己仁慈一點，不過份犧牲，這就可以減輕內心的鬱悶。

天秤男重要整體的協調與平衡，只要能令各方滿意，他們便能獲得事業上的滿足感。（Shutterstock）

覺得天秤上司很討厭？

萬一你是例外的兩成，覺得天秤上司或同事都是垃圾，請你細想他處事方式，當中總有一些是你心悅誠服的。雖然天秤的決策不見得是最合你心意，甚麼總是令其他同事們摸不著頭腦，加上他們又不喜歡交代解釋，令你難以忍耐，但其實天秤很多時候都是以大局出發，以令整體有更完滿的成果。

討得便宜是要歸還的！

男女天秤有一個共通點，都是希望「我對你好，也請你有同等份量的回饋」。天秤們想：「今天給你一個金幣，明天還我一個，公平！」但只要你遲遲不歸還，天秤的內心就會壓抑着委屈難受，等到他朝某日，他們會請你把難受的利息算一算，連本帶利一併奉還。

就是以上的想法，天秤有時會覺得自己被搵笨了，因而跟戰友疏離。女天秤在這方面會有點嚴重，而男天秤則只會不斷「咦咦哦哦」，有意無意地提起上次的幫助，彷彿在暗暗追問你為何不作表示。有些人因此而覺得天秤同事太計較和小器，但說句實話，你能接受付出所有而不求回報嗎？我相信百份百做到的人不多。

就是以上的原因，各星座面對天秤上司或同事時，請你……

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撞夠板才算反省

其實天秤也有很多種，以上所講的提示，都是針對願意積極解決問題的天秤上司或同事。對於古惑、走精面、卸膊、千錯萬錯都是別人的錯、焦慮、選擇困難、辭不達意或做事雜亂無章的眾天秤，我只能安慰說：想想如何配合他吧。當天秤的負面性格出現，別人如何說也是徒勞無功的，甚至你的話會被視為攻擊。他們要撞板夠多了才會反省糾正及容得下意見。

受了委屈的天秤，只有極少極少極少數作會反擊，但另一方面，天秤一直努力地凝聚不少能人異士為他出謀獻策，所以天秤的反擊是無人能擋的，絕對會令你比死更難受。萬一你是孤立無援的天秤，請反省個性中那裏出了問題，加以改善吧（拍肩），加油！

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