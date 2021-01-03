投資買股票抱謙卑態度才成功　靠「冧碼」投資不如先做好這些事…

這本書是由投資經典《漫步華爾街》作者柏頓‧墨基爾（Burton G. Malkiel）所著，作者因應編輯要求將經典書籍中的觀念濃縮成本書10條金律。

投資前應明白的8個道理（點擊了解）：

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如果你在閱讀《漫步華爾街》時感到吃力（這本書對於投資新手來說確實比較難入手），建議可以此書開始作為你進入市場前觀念建立的投資書，書中的建議都是理財不可缺少的部分，先掌握才能進一步評估風險，為投資打下好的基礎。

因為中美文化差異，讀者可能會發現作者在書中提到許多在儲蓄管道及節稅方式並不適用台灣，但幸好中文編輯在文末會提供我國類似狀況作說明，也讓本書也更貼近台灣投資環境（編按：香港讀者亦宜作參考）。

投資前的準備

作者在用前4個金律的篇幅講述「投資」之前，應該先建立的理財工作，這也點出目前投資人最常見的盲點，投資人往往一股腦跳進股市想賺大錢，但卻忘了先建立良好的基礎，因此作者認為投資之前，除了「先開除你的投資顧問」、「認識投資類別」，以及「風險與報酬的關係」外，應該先從下列基礎做起：

開始儲蓄並且養成儲蓄習慣

儲蓄金額不在大小，及早開始儲蓄你才能早一步實現複利，要知道要靠投資賺大錢是不可能的，穩定儲蓄才是投資的基石，很多人總覺得自己沒錢，無法投資，但作者認為，錢是可以省出來，書中教投資人分析想要跟需要的方式也是市面上多數理財書籍殷殷教誨的教條，二寶媽在去年搬家時更深切體悟，人生有90%的物品都是我們不需要的，在清掉好多東西送人後目前買東西都一次到位了。

手上應該有足夠的現金

世事難料，你永遠不知道會發生甚麼事，因此務必準備至少6個月的緊急預備現金，以備不時之需，要保有現金又保有利息的方式很多，作者以美國401K帳戶為例子解釋如何儲蓄又不被扣稅的方式，雖然這個方式不適合台灣，但二寶媽建議投資人可以將自己的現金以1萬為單位分批定存在銀行內，這樣解約時只需一次解掉1筆不會影響利息的方式來作緊急預備金的配置，目前我自己也是這樣作，你可以觀察銀行2年期跟1年期定存利率決定每一筆緊急預備金如何拆及如何存。

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開始投資時應有的認識與心態

1. 了解自己的風險屬性

投資人應該先了解自己的風險屬性，才能知道自己適合哪種資產配置，年輕人因為有時間優勢因此投入股票的比例可以較高，但退休人士卻不然，衡量自己能承受多少風險，適合怎麼樣的投資方式在開始投資才不會失去原則損害自己的資產。

2. 分散風險與節稅

作者提出的股債分配是目前最基本分散風險的概念，另外持有指數型基金可以協助我們分散風險，當投資標的越廣所承受的風險就可以減少，這裏我認為一般投資人可以將金錢分配在全球指數型基金及全球債券基金上作分配，這是最簡單的方式，也省去選股的煩惱。

3. 減少投資費用支出

這已經算是指數投資最基本的觀念了，目前市售主動型基金因為追求超額報酬，常需要換股或者頻繁進出，但相關手續費往往吃掉報酬，唯有長期持有降低費用支出才能有穩定的報酬。

4. 對市場保持謙卑

我們應該對於市場上所有的預測保持謙卑，任何理財專家或者財經媒體對於市場的評估都要保持懷疑的態度，唯有謙卑面對市場才有機會獲得市場平均獲利。

5. 運用簡單規劃財務

運用「指數型基金」的投資組合「分散風險」、「降低費用」、「不用選股與擇時」的簡單規劃財務，投資人才能安享生活。

6. 投資最大的敵人是自己

投資人要知道有時候我們只是運氣好而不是選股能力好，因此偶而績效贏過市場時竊過度自信、從眾、迴避損失及其他心理陷阱，讓會自己做出錯誤的投資決策。

本書可以提供經歷崩盤後希望重振旗鼓的投資人，修正個人理財迷失方向，找到終身適用緩慢致富的投資方針。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：二寶媽複利實踐-理財、生活、旅行，原文：閱讀筆記-漫步華爾街的10條投資金律@經理人不告訴你，但投資前一定要知道的事】

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以下是幾個基本的理財須知及建議，適合年輕打工仔參考：

儲蓄建議：

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