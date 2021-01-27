搵工｜見工睇經驗、能力更睇修養　不懂自重、隨便失約不配有好工

撰文： Wantedly Hong Kong 最後更新日期： 2021-01-27 12:05

編按：很多人覺得求職見工是靠經驗、能力來爭取獲聘機會，但很容易便忽略了自己待人接物的態度往往才是成功與否的關鍵。以下由求職平台《Wantedly》分享的文章，便提醒每位求職者在見工時保持有禮自重的重要。

做人要「講口齒」，見工都唔例外（點擊了解）：

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筆者呢排四出張羅，搵大大小小嘅公司老闆傾偈，目的並唔係為咗自己跳槽，而係幫大家了解究竟要做啲咩先可以搵到份好工！

咁點解會用「言而有信」開題呢？就係因為同好多founder傾偈嘅時候，都發覺佢哋大多數都有遇過畀人「放飛機」嘅情況，而筆者實在太睇唔過眼，決定要譴責吓大家！

相信大家細細個都有學過，做人要「講口齒」，應承咗人嘅嘢就要做。用一個大家都經歷過嘅例子：有一日你約咗朋友出街，結果個friend臨時放你飛機，然後你仲要喺條街度唔知為乜咁等咗半粒鐘，10個人有9個都會躁啩？

而一眾HR同founder都見過唔同嘅「花式飛機」，最基本嘅「詐肚痛」都算啦，叫做有通知聲唔使白等，但「冇尾飛陀」大家又點睇先？

最誇張嘅一個case，係有個founder驚個candidate唔識路，仲打電話去問使唔使落去接佢，點知換嚟嘅係一句：「呀，sorry呀我唔記得咗。」

筆者一直都覺得，無論你認為份工或者間公司點都好，去見吓點都冇壞，咪當識多啲嘢，見多啲人。但應承咗人又無啦啦放飛機，除咗唔尊重人之外，你又叫人點請你呢？

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有人可能會諗：超，反正之後都唔會再見㗎啦；又或者，我都有其他offer，無謂浪費時間啦。但正所謂「人禽有別」，只要你有多少修養，基本禮貌點都要有。如果冇的話，同啲衣「官」禽獸又有咩分別呢？

當然，筆者都曾經有過好差嘅interview經驗：有次試過去到話要等陣，點知一等就等左45分鐘，於是一怒之下就同個HR同事講：「如果你哋唔得閒的話不如我哋約過第日再見啦。」然後就走咗。

大家都同樣有呢個權利，但前提係「人必自重而後人重之」，最起碼都要做返好自己；而當人哋唔尊重你嘅時候，你都冇必要做「死狗」。

相信大家都聽過「五十年不變」呢句說話，但現實上嘅香港又係唔係咁？大家都應該知道。如果你唔想自己或者將來個社會繼續係咁，就應該做返個有誠信嘅人，咁先會值得一份好工！

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