WOL大聲工作法？公開你的工作內容　助你思考職涯的下一步

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-02-08 18:01

日復一日的工作，總提不起勁嗎？想改變你的生活，卻不知道如何是好？最近也有相同困擾的筆者，正好發現一種名為「WOL」的大聲工作法，一起來認識這個新概念，或許能改變你對工作的看法也說不定！

WOL 是 Working Out Loud 的簡稱，由 John Stepper 提出與推廣，希望藉由主動公開個人的工作內容和正在學習的事情，讓自我的價值能被更多人看見。其中， WOL 包含以下 5 大要素：

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1. 有意義的探索

面對目前的職涯或人生，如果你並沒有非常滿意，或甚至感到沮喪的情緒，建議可以先針對自己想做的事做探索，釐清方向。通常，出社會的第一份工作，大多都會影響工作行為以及對職場環境的看法。如果只是因為想要穩定的工作，而沒有脫離舒適圈的勇氣，那麼便會一直卡在同樣的困境之中。WOL 提倡的第一個要素，就是針對想過的生活與想做的事找出連結。你對學習什麼感興趣？什麼東西能夠激發你的好奇心？想到什麼就在紙上寫下來，幫助你思考展開職涯的下一步。

2. 人脈關係建立

WOL 提倡的第二點，是以「人情味」的方式建立人脈關係。舉個最簡單的例子，假如你現在想要經營手工餅乾的品牌，可以請你的親友們試吃，他們也許會拍照上傳到社群媒體，然後標籤你的品牌帳號，藉此讓更多人知道你正在做手工餅乾的副業。除此之外，坦率且誠實地對待他人、分享自己的知識等都會形成正向循環，累積別人對你的信任，或許能獲得更多機會，幫助自己實現目標呢！

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3. 大方分享

分享並不限於自己所知道的知識，你也可以給予他人回饋以及讚賞，這樣在職場上不僅能表現得更真誠，也有助於改善人際關係，促進彼此的交流與合作。

4. 工作能見度

提高工作能見度，讓其他人知道自己平常在做什麼，可以獲得有效的意見反饋，使你的工作變得更有效率。善用 LinkedIn 就是最直接的作法，以一種透明且互連的方式，向外建立新人脈，不只讓別人能認識你，你也有機會認識志同道合的人。John Stepper 也提出建議，讀者們可以想像有人在某場活動遇到你，如果他想要上網尋找你的聯絡方式，或是進一步了解你，你想讓他找到什麼資訊呢？用這樣的方式去思考，進而建立你的工作能見度。

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5. 成長心態

最後，要有一種想要變得更好的心態，專注在可以改變的事情上，像是允許自己犯錯。要記住，沒有人是完美的，所以遇到困難時，請不要害怕向別人求助。此外，不斷的追求進步，並且關注於自己的進步，而不是與他人比較。

「取得人生掌握權」可說是 WOL 的核心，當你開始展示出個人的價值，可能就會有意想不到的收穫喔！

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