有事比加班更浪費人生？收納師：上班族每年浪費13%時間在找東西

撰文： 天窗出版 最後更新日期： 2021-01-23 19:45

想擁有更美好的人生，不如試試從捨物開始，回歸簡單的美好。極簡生活不僅是整理收納法，更是一種面對人生的態度。（以下內容節錄自《極簡舍物生活》。）

文：林翠君 Sharon Lam（香港上門收納服務創辦人、擁有日本收納專業認證）

《時間決定成敗》一書指出，上班族每年至少花費大約7個星期的時間尋找物品，以每年52星期計算，每年足足浪費了超過13%的時間。日本知名小說家小川糸在《這樣就很幸福了》中提過，「人生苦短，所剩無幾的時間，更應該要花費在美好的人、事、物上。」

每天早上悠閒地拿著一杯優質的咖啡、吃一個健康的早餐、到健身室健身後再上班，與每天早上花費大量時間找物品，直到最後一刻才匆匆出門，兩種生活完全不同。美好的生活人人都嚮往，但實踐過程比想像中困難。

Home Therapy香港上門收納服務創辦人林翠君的家居收納成果（按圖放大細看）▼▼▼

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「我的鎖匙在那裡？」、「早前新買的衣物為什麼不見了？」、「我的扎頭髮橡筋明明放在桌上怎麼不見了？」每天為尋找物品而煩惱，不單浪費時間，無形中亦會影響自己或家人的情緒。

每個人的時間有限，如果有一個整齊的家，建立好收納系統，便能如小川糸般，把時間和精力集中在生活美好的人、事、物上。

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（《極簡舍物生活》書本封面）

書名：《極簡舍物生活》 作者：林翠君 Sharon Lam，Home Therapy香港上門收納服務創辦人，擁有日本收納專業認證。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】