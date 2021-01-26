工作要違背良心拿不出反抗勇氣？旁人難給予答案但心臟或早已回應

撰文： 紅出版集團 最後更新日期： 2021-01-27 17:34

編按：為了薪金，很多人都願意把時間賣給公司，但這卻不代表為了錢，就得連良知都一併賣出去，將道德底線拋諸腦後。以下節錄自《識腦就識撈》一書的內容，就跟大家分享在職場上遇上道德抉擇時該怎樣做。

【相關文章】死線臨近怎應對老細催迫？ 用這3個修飾語將敷衍廢話變救命金句

+ 10 + 10 + 10

星期天下午5時22分。

她與他牽著手在海傍公園走著，嘗試捕捉這個假日的日落。

這晴天下的香港天空，帶著連綿不斷的雲朵，好像比平日看到的天空藍了一點，平日只能從高樓大廈空隙中偷看的天空，看起來總是多了份壓迫感……Ken不禁回憶那年在加拿大exchange，看到真正藍天白雲的感覺。

Michelle：「Hey，點解你今日好似冇乜嘢講嘅？」Michelle忍不著拉拉他的手臂。

Ken：「嗯……冇呀，冇嘢嘅……」Ken抓了頭一下。

Michelle：「仲話冇嘢？你每次有嘢煩嗰陣，都會𢲷頭㗎。」

Ken：「唉……我仲喺度諗星期四嗰件事，第二大老闆Lanly姐前幾日叫我delete伺服器裡邊某啲文件……」

Michelle：「嗯？點解要咁樣做呢？」

Ken：「我都覺得有啲奇怪，佢平時好少直接叫我做嘢。嗰日佢突然叫我入佢房，臉黑黑咁叫我立即喺伺服器，delete晒同一個客有關嘅文件，我嘗試問佢咁樣做嘅原因，但佢叫我唔好問咁多，聽到就照做。啱啱我老細Alan又 Annual Leave，都唔知點算!」

Michelle：「咁你有冇做到啊？」

Ken：「我用咗段時間，先搵得出所有相關嘅files。星期五我就print咗出嚟，正想問佢洗唔洗留底，先發現佢喺上海出trip。所以，我咪十五十六，諗緊應唔應該先等佢番嚟再問，定照佢指示立即delete？」

Michelle：「之前聽你講，呢個Lanly姐脾氣好恐怖，上次你同事Peter慢咗少少搞掂啲嘢，佢就鬧佢鬧到隔離房都聽到，仲話要炒埋佢！」

Ken：「其實我都好驚佢，不過個心總係覺得有啲唔妥，我都唔想幫佢做呢件事……死啦，佢啱啱WhatsApp我，問我搞掂左未，而家都唔知點答！」

Michelle：「咁又好似做又死，唔做又死，唔怪之得你咁煩啦！不如直接delete晒啲嘢就算啦，你都係跟上頭指示做嘢啫。亅

Ken：「……畀我諗諗先……」

【相關文章】新任老細靠嚇式管理惡得幾耐？ 懂這樣期望下屬證明他值得跟從！

+ 4 + 4 + 4

【Dr. X解畫】

有時候當我們面對好像Ken面對的這種人生交叉點時，實在會感到心亂如麻！頭腦中的理性分析，跟心中微小聲音，好像是兩碼子的事。

現今科學一直叫我們以為所有的認知和決定能力都取決於頭腦（Head brain），在20世紀90年代之前，我們普遍認為只有大腦向身體發送信息及命令，但是現在腦神經學者發現，原來身體和腦袋的信息及命令是雙向的，甚至身體發放的信息，往往比頭腦發放的信息更為重要！

根據HeartMath最新的研究發現，心臟除了不斷跳動，將血液的養份及氧氣流通全身部位之外，原來心臟也有如我們腦袋程度的思考能力！人的心臟實際上擁有由大約40,000個神經元，可以稱為「心腦」（Heart Brain），加上我們的「肚腹腦」（Gut Brain）大約一億個神經元可以統稱為第二腦袋（Second Brain）。第二腦袋原來可以感覺、感受、學習和甚至擁有獨特記憶！心腦及肚腹腦其實很多時發出大量信息給頭腦，讓我們得知身體的一些重要感覺，甚至有時是一些重要的信念或創意，我們稱之為直覺（Intuition）！

研究發現「心腦」這一個複雜神經元系統就像在頭腦那樣，以幾種主要的方式與大腦溝通：神經遞質、蛋白質和支持細胞的複雜網絡。換句說話，心腦是可以發出聲音影響頭腦的分析和決定，不過我們正正需要連貫心腦及頭腦之間的「12吋」距離才能令到這種特殊溝通有效！當心腦及頭腦連貫的時候，心律節奏中產生一個穩定的正弦波（Sine wave）的模式。當心律連貫時，我們便能提高對問題理解的清晰度和直覺能力，從而達到更好的決策能力。

小職員生存小貼士

那麼我們如何在做出重要的決定時連接這12吋距離？最新的科學建議可以按著以下次序：

學習聆聽你的頭腦中的思緒

儘量保持好奇心，考慮除了做或不做以外，其他的可能性，列出你能控制的範圍，或者是能夠影響他人來幫助你的可能性，接著嘗試列出不同選擇的利弊。

學習聆聽你的心腦中的微小聲音

先把自己的頭腦弄清醒，嘗試用幾分鐘將心思和意念專注於呼吸，也嘗試感受你身體不同部位所發出的信息，當心思和意念變得平靜安穩，你才能聽到你心腦的微小聲音。如果覺得心好像被困擾閉塞了一樣，想想你所愛的人，或者嘗試想想一些值得感恩的事情，讓你的意識保持在你的心中。靜聽心裡有什麼要說的，跟著考慮你需要做出的決定這些「心聲」與你在頭腦中考慮時出現的方法有什麼不同。

學習聽你的肚腹腦中的微小聲音

深吸一口氣，放鬆一下，深呼吸到你的肚子裡，再想想決定。嘗試細聽肚腹腦有什麼要說的？如果你選擇的決定不能解決問題，那麼最壞的情況是什麼？儘管你可能對心腦的聲音感到恐懼或者疑惑，但你仍然感到從肚腹出來的勇敢和堅定，最壞的情況發生的可能性有多大？如果你不嘗試拿出勇氣，你會失去什麼？這些觀點與你在頭腦及心腦中思考有什麼不同？也許你從肚腹腦中認識到自己真誠的信念，說「不」或「是」，如何通過你的直覺影響你的決定？

其實Ken面對這辣手的問題，我們在職場也難以逃避類似的情況，這些問題往往不像在學校裡能找到標準答案，或有一條公式可根據。我們唯一可以做的，就是細聽我們內心微小的聲音。其實心腦和肚腹腦往往好像指南針一樣，當我們平靜地觀察指南針慢慢安頓下來，你會發現它會慢慢指向一個正確的方向，也叫我們一點一滴積累勇氣邁向不容易的誠實，正直及公義 。

相關文章：人工高返工仍不開心？ 從「性價比」評估筍工有三項關你老細事！

+ 14 + 14 + 14

（紅出版授權使用）

書名：《識腦就識撈》 作者：馬文藻博士 高宏國際顧問公司的創辦人及行政總監，為企業客戶、NGO、大學及教會提供培訓及領導力諮詢服務；過去多年致力修築兩代之間的鴻溝，期望在職場裏重建兩代合一的橋樑。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】