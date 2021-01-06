商務英語｜只懂用Yes、No作回覆？　即學14句地道有禮英語常用句

「Yes」，「No」，「Thank you」，「Sorry」這些常用英文你一定會說，其實，只要在適當的情境將這幾個常見詞彙「變形」，依據情境展現各種同意與不贊同的說法，英語表現就能更上一層樓。長年在日本 NHK radio 擔任英文老師的遠山顕（Ken Toyama），整理出這些立即可用的黃金表達法：

除了Yes，No，Thank you，Sorry，你也可以説：（點擊了解）

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1. 表達肯定，除了 Yes 還有 3 種說法

1. Why not！：有何不可

適合用於贊同別人的提案，注意 not 的語調須上揚。這個說法介於正式和非正式之間，商務場合也可以用。

2. Got it：了解、知道了

接受主管指示時可以這麼說。應用情境廣，在日常會話或上班時都用得到，也可以說「I'm on it」表示自己會立刻去做。

3. Absolutely：當然、絕對的強烈肯定

和 Yes 相比，用 absolutely 講話給人的感覺比較成熟。

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2. 表達拒絕、不同意時的 3 種說法

1. I'm afraid not：沒辦法

通常在商務社交時，不太會直接使用 no 表達拒絕，I'm afraid not 是比較含蓄、禮貌的說法。

2. I'm good：沒關係

在別人要推薦甚麼、但你不想要的時候，以「No thank you」拒絕感覺比較冷淡，「I'm good」比較委婉。

3. That's highly unlikely：這不太可能

表達你的強烈否定，比 impossible 給人的感覺更俐落。如果想表達強烈肯定時就用 「that's likely」 。

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3. Thank you 講太多次！換 4 種用法表達感謝

1. Thanks again：再次感謝

重複感謝對方時，不想一直說 thank you，可用再次感謝替代。

2. I appreciate it：感激你

比 thank you 更放感情、有禮貌的表現。

3. Thanks for the heads-up：感謝你跟我說

用來感謝對方給你的提點，heads-up 的意思是忠告、要注意的事情。

4. You're a real lifesaver：你真是我的救命恩人

充分表達感謝幫助的心情，不管在工作上給予協助，或是告訴你重要情報，都可以用此表達。

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4. 歡迎、致歉時常用句

1. You're most welcome：非常歡迎

是「You're welcome」的最高級用法，很客氣、正式的回應，商務場合常用。

2. It's my pleasure：我很榮幸

收到對方的感謝時，表示自己很樂意幫忙，或是我也很高興的回應，能給人好印象。你也可以說 「My pleasure」 。

3. I apologize：我道歉

這是正式的道歉說法，例如「I apologize for the inconvenience.」（為造成您的不便致歉），for 後面加上致歉的原因。

4. It won't happen again：我以後會注意、以後不會發生了

表示這件錯誤不會再發生，傳達自己已經知道該怎麼處理。這句可以接在「I'm sorry」或「I apologize」後面。

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