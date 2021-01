商務英語｜只懂用Yes、No作回覆？　即學14句地道有禮英語常用句

除了Yes,No,Thank you,Sorry,你也可以説:(點擊了解)

1. 表達肯定,除了 Yes 還有 3 種說法

1. Why not!:有何不可

適合用於贊同別人的提案,注意 not 的語調須上揚。這個說法介於正式和非正式之間,商務場合也可以用。

2. Got it:了解、知道了

接受主管指示時可以這麼說。應用情境廣,在日常會話或上班時都用得到,也可以說「I'm on it」表示自己會立刻去做。

和 Yes 相比,用 absolutely 講話給人的感覺比較成熟。

2. 表達拒絕、不同意時的 3 種說法

通常在商務社交時,不太會直接使用 no 表達拒絕,I'm afraid not 是比較含蓄、禮貌的說法。

在別人要推薦甚麼、但你不想要的時候,以「No thank you」拒絕感覺比較冷淡,「I'm good」比較委婉。

3. That's highly unlikely:這不太可能

表達你的強烈否定,比 impossible 給人的感覺更俐落。如果想表達強烈肯定時就用 「that's likely」 。

3. Thank you 講太多次!換 4 種用法表達感謝

1. Thanks again:再次感謝

重複感謝對方時,不想一直說 thank you,可用再次感謝替代。

2. I appreciate it:感激你

比 thank you 更放感情、有禮貌的表現。

3. Thanks for the heads-up:感謝你跟我說