小薯初報到即得悉前輩同事快離職？　網民聽工作量後狂勸快逃！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-25 12:28

許多人都有面試找工作的經驗，有些求職者在未完全熟悉工作內容下就接受聘用，進公司才發現不如自己想像。近日，一名網友在網絡上以標題「剛到職就想走人」發文透露自己在求職時遇到的糟糕插曲，此文一出，吸引許多有相似經驗網民的共鳴。

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一名女網友日前在Dcard上發文表示，最近面試上一家公司業務助理的職缺，面試時主管告知她，最近業務量較大，導致原先的助理無法應付，所以想再多找一位助理幫忙分擔。沒想到原PO才剛入職，教導的助理前輩就說明只做到三月底就要離職，並告訴原PO這份職位的工作內容是真的蠻大的，該前輩雖說公司還會再徵一位助理，但卻讓原PO備感懷疑。

原PO繼續指出，「姊姊大概是整個辦公室最常打電話的人，還要外勤，但是文書工作也很多，一想到之後這些我要獨立完成就怕爆，因為這應該是兩人份的工作，姊姊目前已經做四年，動作很順暢打字也很快，但她從來沒有準時下班過，因為公司主要是外銷，所以一個出錯就比國內交易出錯還麻煩，不知道這一個月能不能交接完成」。

許多網友紛紛留言勸戒原PO，「快逃，我目前也是遇到這樣」、「還不逃就是你的不對了」、「良心建議趁早換工作，你就是來接這個職缺的！他們絕對不會再找第二位助理」、「覺得真的是急着找人來接這個缺，建議趕快逃，我現在做三個月了也準備離職」。

除此之外，有不少網友分享相同的經歷，「我跟你情況一模一樣！當時面試問主管這個缺怎麼來的，主管說因為原職位的人有個人規劃急着要走，然後主管就很急着想要我趕快來上班報到，結果進來了問同事才知道，上個人是因為覺得工作量太大負荷不來，不爽就提離職」、「我入職一個月半，業務就提離職，做到3月底。現在被強制送去駕訓班學開車、標案、報價、處理客訴。我已經不知道我是被騙進來的還是碰巧」。

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