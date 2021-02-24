老細有外遇秘書應否幫忙隱瞞？由被揭發一刻這已不僅為感情私事…

撰文： 商業周刊 最後更新日期： 2021-02-24 13:44

編按：有想過說謊是會帶來一場危險的連鎖反應嗎？上司不尊守公司的倫理守則，下屬該幫忙隱瞞還是詐作不知？看看以下《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》一書的節錄內容，該可讓打工仔對處理類似狀況時參考一下。

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瑞吉娜在麥克身邊當了十一年的助理，兩年前麥克升為執行長。她去麥克家參加過部門節日派對，和他的太太莎麗關係也不錯。有天莎麗打給瑞吉娜，問道：「麥克把他的iPad忘在家裡了，我剛看到上面有一則伊利諾州的號碼傳來的曖昧簡訊。瑞吉娜，麥克是不是有別人了？」瑞吉娜胸口一陣下沉。麥克最近常常外出，而且好幾次要求瑞吉娜調整他的行程以配合一位住在芝加哥的供應商女主管。

「莎麗，我真的不曉得，」瑞吉娜答道，「可能是寄錯人了吧？」莎麗聽完直接掛掉電話。

幾分鐘後麥克打給瑞吉娜，對她吼道：「你是哪裡有問題？你為什麼不幫我跟莎麗找個理由？」

「麥克，我不知道要回什麼好。」

「『可能』寄錯！」他繼續大吼，「她只聽到這句話而已。你為什麼不說『一定是』別人寄錯了？瑞吉娜，你應該幫我的，我要的是一個可以信任的助理。」說完他便掛了電話。

現在換瑞吉娜回應了，她下一步該怎麼做呢？

1. 不要告訴別人。這是麥克的私事，瑞吉娜應該請麥克明確告訴她往後該怎麼回應莎麗來電，以及相關具體指示。

2. 對公司人資呈報麥克，說麥克對她出言侮辱和譴責。她沒義務要幫麥克私生活的疏失善後，也不想幫他說謊。

3. 靜觀其變。瑞吉娜知道自己對這件事的了解，足以讓麥克不敢報復她。麥克很快就會發現對瑞吉娜要小心點。

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【瑞吉娜和不小心露餡的簡訊】情境討論

如果領導人說謊，而且刻意忽視某些倫理守則，其他人通常會跟著有樣學樣，甚至引發隱晦或明目張膽的黑函事件。隱瞞違規行為的秘密氛圍一旦成形，其他違規行為就會像兔子繁衍一樣不斷增生。這就是為什麼承諾高誠信對領導人如此重要，尤其是執行長。

現在來看上面提到的三個選項。首先，麥克外遇不是他個人私事嗎？完全不是。麥克和廠商主管發生關係，已為自己設下經典的利益衝突情境。如果他和廠商領導人外遇，他要怎樣客觀評估那家廠商的表現，要怎麼決定該不該發更多訂單給那家廠商？如果有競爭者出現，推出更好的產品，這時麥克是要對戀情「做對的事」，還是要對他的公司「做對的事」？

此外，麥克要求助理在上班時間花心思幫自己安排外遇行程，也讓這段感情與職場產生交集。儘管麥克可能真的須要去芝加哥出差，他可能也利用公司資源安排機票和住宿，讓外遇能進行得更順利。而他因為瑞吉娜沒有對太太說謊，就痛罵瑞吉娜一頓，也產生私人誠信問題。

另一個重要問題是，麥克的董事會是否該關注麥克的不忠問題。你可以說，麥克在下班時間自費進行的事情與公司無關。但如果麥克的太太用婚姻不忠為理由訴請離婚，整件事會不會在媒體曝光？就算麥克的外遇對象不是廠商，員工從新聞得知這則消息後，還會信任這位執行長嗎？儘管感情生活、子女、家庭和興趣都是私事範圍，如果當事人說謊，以及利用公司資源編造不實陳述，這些行為都會打擊企業名聲，也因此構成違反誠信的行為。

第二個選項是贊成瑞吉娜去呈報麥克，應該很多人想選這個。但她要向誰報告呢？如果她用公司匿名熱線呈報，麥克就會知道是她。那如果她對法務長或人資主管呈報呢？雖然這是最佳答案，但事後還是很容易遭到麥克報復。

儘管我希望員工遇到這種情況都能呈報，但如果瑞吉娜真的提了也會讓自己陷於困境。無可否認，上下屬之間的權力結構不平衡，瑞吉娜一旦呈報就會讓生計與未來大受影響。然而，忽視瑞吉娜可能感受到的壓迫和脆弱，也很不公平。以上情況在在顯示麥克的行為與威脅有多可惡。

最可能的情況是他們會稍微休戰一陣子，但氣氛會怪怪的。不過，接下來難題就落到瑞吉娜手上了，如選項三的情況：瑞吉娜會不會利用現況獲得好處？例如要求加薪、升遷或更多休假？她會不會變成共謀，幫麥克隱瞞行程或說謊？那就換她違反倫理守則了。效忠主管不能當成不誠實的理由。

往後，瑞吉娜再也無法尊敬麥克了，因為麥克害她進退兩難。瑞吉娜須要好好做決定，我們希望她可以更宏觀思考，不要變成麥克的共謀。同時，麥克的未來也因為這段不當感情而籠罩陰影，不過這點和瑞吉娜無關。萬一麥克想分手，而情婦威脅要舉發他呢？涉及性事和感情的職場問題往往是數一數二困難的，也是企業品牌的重大威脅。

刻意誠信的力量很強大，但如果企業領導人不全心支持，其實它脆弱得不得了。而且領導人很難明確切割職場和私人生活中的誠信議題。

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《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》（商業周刋授權使用）

書名：《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》 作者：羅伯‧切斯納 前Airbnb的法務長兼倫理長，2020年退休，目前擔任Airbnb顧問。他在Airbnb擔任法務長兼倫理長，發展了一套深受員工歡迎的「誠信在此」專案，幫助Airbnb貫徹遵守法律和規則的文化。 譯者：蔡惠伃

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】