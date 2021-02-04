是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-02-04 12:22

半宅職薯一直留意到一個現象：70後批評80後；80後批評90後；90後不想成為一粒齒輪；00後認為就業等於成為奴隸。歸根究柢，是上了位的管理層不願改變思維，接受不了世界的改變。 今天我就和大家分享幾個職場常見的問題，讓大家反思一下舊有的管理哲學是否對新一代員工適用。

管理層必須反思的3個問題：

+ 15 + 15 + 15

責任感的問題

不少管理層都抱怨，年輕一代員工在午飯和放工時間都不會回覆短訊，覺得他們欠缺責任感。

但事實上，既然可以用短訊溝通的訊息，便代表不是十萬火急的事情，否則都會直接打電話。回想未有智能電話的年代（即是今天的管理層當年當小薯的年代），大家會樂於一邊食飯一邊聽電話接受新指示嗎？大家會期望上司老細在放工後的時間打電話給你交帶一些非緊急事情嗎？其實都是不會的。

科技為工作帶來方便，但不代表就是要剝削員工的休息時間。大家必須知道，上司老細簡單的一個短訊，都會迫使員工由休息狀態轉自至作戰狀態，之後要返回休息狀態並不是容易的事。沒有好好休息，自然不能夠在工作時間有好表現。

操控式管理哲學的問題

舊一代的管理層，很多都主將控制與操控的管理哲學：把工作流程化、制度化、碎片化。期望每一位員工都按着既有程序和標準辦事，重複又重複的形成一條又一條的生產線。

但時代經已改變，新一代員工知識水平普遍提高，也有自己的主意，所以大多不願意成為公司大機器的一粒齒輪。

管理人必須認反思，在批評新一代員工高分低能的同時，又有沒有設計出適當的發揮空間，讓他們發揮未被發掘的潛力呢？與其選擇操控式的管理，倒不如改變一下思維，改成發揮式的管理，給予員工多一點自由度，讓他們發揮小宇宙。

不是人工的問題

舊一代的管理層常常會想：我給了你人工，便算是給了你應得的東西。其他的，別再要求太多。

但我們必須認清一個事實：不少年輕員工是沒有經濟負擔的，他們求的不只是薪金，更加是興趣、學習、體驗等錢買不到的東西。

「付了人工便等於仁至義盡」的管理態度，今天經已不足以推動新一代的員工。管理層必須了解每一位員工所需，幫助他們學習和成長。

時間站在年輕人的一邊

上了位的管理層未必願意接受，但也不得不接受。時間是站在年青人那一邊的。職場文化必然會隨着新世代的加入而慢慢改變。

看到這裏，已經上了位的管理層可能會問：「我自畢業之後都一直努力，吃了許多苦頭才上得到位。今天卻叫我遷就新一代員工，對我豈不是很不公平？」

其實每一個年代的人，都會嘗到不同的甜頭與苦處：上一代的管理層出身在一個大學生依然是半個天之驕子的年代，但卻要接受工作就是生命的標準；新一代員工出生在學歷超級貶值，但卻有更多吸引的年代 。

結語

思想和行為靈活的人，最能夠掌握大勢，領導群雄。那些現在掌握話語權的管理層，與其站到對岸指罵，倒不如站在大趨勢的一方，接受新的職場文化，設計出新的職場環境，和新一代一起乘風破浪。

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