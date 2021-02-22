有意見隨便講？你信就太儍！　10句老細常用道理一聽就知係反話！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-22 07:30

每到星期一，你是否也有種「為甚麼要上班」的心情？放心，你不是孤單的！有人說其實工作不累，累得是要面對一堆神經病，人在江湖身不由己，除非你是富二代或家財萬貫，大多數人都得為五斗米折腰。

為了柴米油鹽醬醋茶吞忍，是廣大的打工仔們必須修練的必經之路，有時候得聽聽慣老闆的幹話，面對雷包主管同事的唬爛之術，又或者是客戶無法無天的要求，社畜的苦一言難盡，究竟職場中有哪些話，最常一秒點燃網友怒火？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

按圖即睇職場上有哪些令人聽到就躁底的廢話！

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10.

有話不要藏在心裏，有問題可跟公司反映

網友們認為「有話別藏心裏」是上層希望你做過功課再發問，但絕對別把「有話直說」照單全收，試想當老闆或客戶提出爛建議，你沒經過包裝就表達，場面絕對超尷尬，許多反映給公司的問題也會不了了之，因此許多網民認為「反映也不會有結果」、「說了老闆一定翻臉」。

9.

努力不一定會成功，但不努力一定不會成功

公司上級或高層人物，都很喜歡用這句話勉勵員工，但其實是員工努力不一定會成功，背後還有一句「也不一定會加薪」，就算成功，功勞也都是老闆的，加上年終、薪水少得可憐，還沒有加班費，讓人覺得只是這只是雞湯式安慰，因此常常被網友改成「不努力一定很舒服」。

8.

我們都是一家人

許多網友認為，當公司開始把你當家人，就是使出人情壓力、情緒勒索的起手式，希望你「有難同當」，但在這個資本社會中，反過來檢視公司能不能有福同享，網絡上大都不看好，紛紛認為「親情厚了，薪水薄了」、「家人還談錢就傷感情了」、「家人=義工」。

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7.

失敗乃成功之母

這句話是要勉勵人不要放棄，但是用在職場上，通常人只要失敗超過三次，就會被認為是豬隊友無誤，心靈雞湯常說結果不重要，但事實上職場大家只看績效，沒人在乎你的過程。失敗或許是成功之母，但加入利益後，可就沒這麼簡單，被認為是自欺欺人。

6.

大家甘願做就要歡喜受

這句話用在感情上沒毛病，但是拿來職場用，只想讓人翻白眼，多數人工作的最低要求，就是需要實質的回報才會「甘願」，無形的付出得到快樂，只適合公益慈善家，在沒有溫飽之前，網友們甘願做的前提是「薪資袋不要瘦」。

5.

吃虧就是佔便宜

「吃苦當吃補」、「吃虧就是佔便宜」原本是要勉勵人不要計較付出，用溫和的手法面對挑戰與衝突，看似很有道理，但實際上卻有許多漏洞，職場上如果被誤會、牽扯利益、遭利用，你還傻傻聽信老闆的這一套嗎？就有網友反酸「那老闆怎不發個獎金吃虧一下」。

4.

年輕人要多忍耐，別衝動

便宜好用又新鮮的肝，是老闆的最愛，許多惡質的職場環境，會把員工當成即棄筷子，錢少事多把你操爆再換下一批，這時若有怨言就會被勸「別計較」、「多忍耐」，用倚老賣老的姿態堵上你的嘴，結果往往讓人身心都忍出病，賠了夫人又折兵。

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3.

能者多勞，你就多幫忙點吧！

原本是古人形容有能力的人，往往能承擔更多責任，能力越大責任越大，但這句話現在已經被老闆們濫用，變成要求員工無條件付出的藉口，英雄的能者多勞是幹大事，社畜的多勞是處理雜事，讓網友直呼「能者過勞才是真理」、「明顯做很多卻領比較少」。

2.

薪水不重要，學到東西才是重點

工作不談錢，難道要談天說地？老闆們安慰人的老招，通常就是強調「錢不是重點」、「錢買不到成就感跟快樂」，但講這句話的上位者，通常存摺數字是你的好幾倍，薪水跟經驗的重要性並非二分法，但卻常被慣老闆濫用，成為壓榨員工的說法，讓許多網友很不爽。

如果錢如果不重要，那公司又為何要賺錢呢？因此網絡上許多人認為「根本洗腦話術」、「工作就是為了錢」、「工作不要跟我談夢想」。

1.

這次公司沒賺錢，大家共渡時艱

幹話中的霸主就屬「共渡時艱」最經典！常在尾牙、年終或老闆要砍獎金、減福利時聽到，希望員工有難同當，但往往卻沒有福同享，物價漲薪水卻沒漲，公司賺錢升級的只有老闆的車，你飆高的卻是肝指數，讓人怒喊「公司又不是我的」、「賺錢時有分紅嗎」、「都共體時艱幾十年了」。

尤其2020年遇到新冠肺炎疫情，爆發初期經濟受到衝擊，多家企業都跳出來呼籲，要大家多擔待，讓這句話討論度超過其他語錄許多。

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