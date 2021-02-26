搵工｜肥仔肥妹被「身形歧視」合理嗎？網民稱觀感外這也是主因…

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-26 11:32

外表真的會影響工作錄取嗎？日前有名女網友在Dcard上發文詢問，主管當時因她的身材胖胖的，猶豫要不要錄取她，她也透露一直以來因為身材而畏懼找工作，疑問「職場真的會因為身材難錄取或是被欺凌嗎？」引發網友討論。

肥胖在職場都是一種原罪？

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女網友在Dcard發文表示，最近向公司提出離職，被主管叫去談話時主管表示，當初因為她「身材胖胖的」，擔心會有健康問題，所以公司猶豫是否要錄取她。

她坦言一直以來因為身材而畏懼找工作，因為身材所以不敢應徵櫃枱累或是服務業，自己也因此自卑，「但實際上職場真的是這樣嗎？」她好奇真的會因身材難錄取，或是錄取後被公司欺凌嗎？

該文引發網友熱議，大多數網友認為「真的會有影響」，最多網友點出的原因是「健康」及「觀感」，有網友表示，以主管的角度來看，如果員工健康關係做不久離職，會導致原本所在的崗位有空缺，也有網友認為如果是做業務性質，要代表公司對外一定會有影響，網友很現實地表示「某些職業身材跟臉蛋就是比能力重要」。

許多網友認為，如果跟其他面試者相比，在能力相當的狀況下，公司一定會選外貌好看的「這不是歧視，這就是現實」，有些網友則認為這和產業有關係，「進科技業的話就沒麼太大差。只要你有把事情做好做完誰管你多瘦多胖」。

有部分網友則持相反意見，認為「外表乾乾淨淨就好了吧」、「如果能力真的很強，誰會在意你的身材」、「外表是一種優勢，但是在實力面前絕對毫無優勢」、「比起身材，第一印象比較重要吧」。

根據台灣《就業服務法》第5條第1項規定，為保障國民就業機會平等，僱主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視，其他法律有明文規定者，從其規定。

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