轉工｜你的個人市場價值為多少？3招轉職思考法　評估職涯下一步

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-02-09 18:01

最近身邊不少朋友表示有換工作的念頭，想找薪水更好的、福利更多的工作，然而卻不免擔憂離開現在的工作，生活水準是否會降低？同時也會擔心自己專業和技術性不足，因而不敢輕舉妄動，導致始終沒有突破舒適圈的勇氣。

如果你認為自己沒有專業技術，也沒有出眾的才華，更沒有領導大型團隊的經驗，不妨聽聽被譽為日本職業生涯設計專家的北野唯我，所整理出的「轉職思考法」，重新審視自己的市場價值。

想重新審視自己的市場價值？可以參考日本職業生涯設計專家的「轉職思考法」（按圖查看）▼▼▼

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1.自我市場價值評估

多數人想轉職的原因，絕大部分是因為不滿薪資狀況，所以如果想要談到更好的薪水，北野唯我認為得先知道自己的市場價值。市場價值的計算方式，分為業界的生產性、人際關係資產以及技術資產，我們可以想像這三大要素分別對應到三軸上，而這三軸能建立為一個立方體。假設立方體越大，就代表你對薪水的期望值越高，因此最好要包含其中兩大要素的優勢，才能提升自己的市場價值。

編輯特別說明一下，技術資產代表著專業性和經驗，而人際關係資產是從出社會慢慢所建立起來的，至於業界的生產性則是看在你所處的業界之中，每個人平均能產出的價值，這也可以說是決定自我市場價值的最大要素。

2.評估目前工作的產業壽命

認知自己的市場價值後，接著需要了解你目前工作的產業壽命。北野唯我指出，產業的生命週期分為四個部分：利基、明星、制式化以及消滅。簡單來說，「利基」是瞄準小眾客群的市場，或是第一個進入市場的產業，同行之間的競爭對手相對較少。「明星」則是業界普遍發現這塊區域有利可圖，造成越來越多人投入。而為追求效率，建立了容易複製和模仿的標準流程，讓每個人都能勝任，就是「制式化」。至於企業開始大量雇用替代可能性高的職員，朝機械化方向發展的時期，便屬於「消滅」了。

了解產業生命週期的四個名詞後，你需要檢視目前的工作，或是接下來要面試的公司正處於哪個階段？且盡可能選擇處於利基或明星週期的工作，對你的未來才會更有幫助喔！

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3.在優勢消失之前，轉換跑道至具成長性的市場

好了，評估好自己的身價和目前工作的壽命後，接著你需要觀望哪裡才是值得投入的市場。北野唯我建議大家關注新創公司和投資趨勢，了解新創願意花時間與金錢投入和發展的服務及商品有哪些？因為這些新創公司，很有可能在未來成為大企業的競爭對手呢！

正在考慮換工作的人，要有踏出舒適圈的勇氣；而還沒打算離職的人，也要清楚自己價值的所在。藉由這個機會，審視自己的市場價值，為個人的職業生涯，做長遠的打算吧！

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