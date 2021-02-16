沒主動領利市差點被公司炒？　高層以這原因提早跟下屬「開年」…

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-16 12:10

編按：要開工大吉，當然先要有老細的一封利市吧！利市不嫌多，不過早前有打工仔就因「不給領導面子」沒領上司的利市，結果差點被炒掉，更要認錯。

新年流流，老細為甚麼要嬲到想炒人？

員工因「沒搶高管紅包」差點被辭退，今天看到這樣一則消息上新聞，小編內心感慨良多。曾經年少不更事，也因為經常「不給領導面子」而被區別對待，這其中的緣由一言難盡。大年三十，本該是團團圓圓，全家圍在一起吃年夜飯的大日子。但有家房企的幾名員工卻因為一個紅包差點丟了工作，員工因「沒搶高管紅包」差點被辭退。

員工因「沒搶高管紅包」差點被辭退

事情發生在今年的除夕，一家北京房企的分管行銷的集團副總裁因員工未搶紅包發了一通威，讓其所在的行銷幹部大群裏的成員噤若寒蟬。該名副總裁年三十在群裏根據人數發了45個紅包，但細心的副總裁第二天中午發現，自己的紅包竟然有5個人沒領，這還了得！

該名副總裁立即在群裏發表了牛年第一次「訓誡」。其指出，對於行銷大群的情況超過24小時不予關注，先不談責任心的問題，最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？該名副總裁強調，過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己的崗位上。

最後，該名副總裁也給出了處理意見，要求總部負責行政的人員挨個通知到位，並讓這些員工當日下午四點前道歉並檢討，還要主動發200元紅包，如果執行不到位，下午四點後移出群，年後處理。員工因「沒搶高管紅包」差點被辭退，這便是來龍去脈。

其實，我也不想抨擊甚麼，我只能說領導有領導的考慮，無論到了哪個單位，如果跟領導之間的關係不和，最終影響的都是自己的前途。所以跟領導之間的相處是很微妙的，倒不是鼓勵大家都去拍馬屁阿諛奉承，但是領導有些時候更在乎的是面子，是台階，懂就行了。

員工因「沒搶高管紅包」差點被辭退，您又如何看待呢？硬鋼沒必要，換一家公司基本也是一樣，除非自己當老闆，您說呢？

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