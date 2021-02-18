搵工｜LinkedIn列2021年10大最多空缺行業　除電商、IT行業還有…

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-18 07:28

一場疫情，去年讓失業率創下近年來新高，重創航空、零售等多種行業。反之也有一些行業逆勢成長，人力需求大量增加，獵人頭公司也因此快速動起來，幫忙有需要的公司媒合正在等待職缺的人才，出現一波顯著的人才流動潮。

有邊十個行業最多空缺？（點擊下圖）

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LinkedIn 審視了 2020 年的 1 萬 5 千個職缺，找出相較於前（2019）年同期開缺速度、人力需求成長最多的行業。如果你 2021 年打算換工作、找工作，不妨參考以下這份報告吧！

1. 電商專業人才

在不鼓勵出門群聚狀況下，實體零售業如百貨公司、大賣場業績不如以往，消費者手中的錢紛紛轉向電子商務，許多網購平台去年表現因此非常亮眼。

從第一線的物流、包貨等產線人員，到公司經營端的人才，都是電商產業非常看重的人才。而電商產業通常相當注重時間管理，必須跟得上快速腳步，更需要良好的客服知識，能正確應對消費者各種需求。

2. 借貸型理財專員

許多受到疫情衝擊的產業，不得不縮編、裁員，使得許多人產生借貸、抵押財產的需求，規劃這方面的專家變成金融業相當熱門的職務，比起 2019 年成長了 59%。

3. 醫療照護人員

疫情讓醫療人員忙翻，醫生跟護理員的工作量來到史無前例的高峰。除了第一線救治的醫生、護理員之外，專門帶領病患妥善運用醫療資源、長期照護病患健康的「醫療照護人員」，需求也大為提升，職缺增加了 34%。

4. 業務開發人員

疫情打擊下，許多公司被迫轉型或是開發更多財源以延續命脈，這時業務開發人員就成為關鍵角色，有了他們，公司才有更多新的可能。

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5. 數位行銷專員

不出門，大家都在網路上找樂子。無論是沉溺於社群平台、網購還是欣賞線上串流影音，人們大幅暴露在數位媒體。無論是經營品牌社群、企劃或投放廣告，企業要抓住消費者眼光，必須仰賴數位行銷人員精準的操作。

6. 教育從業人員

因群聚型教學環境存在染疫風險，不少家長轉而尋求一對一家教，降低孩童接觸風險；同時，透過線上課程學習語言或任何技能的人也大幅增加，因此這方面的教師需求也大增。

7. 職業講師

無論是個人或企業，2020 許多人都更擁抱改變，因此需要各領域的職業講師協助輔導企業轉型、或教授個人專業知識，以增進更多職涯發展的可能性。

8. 工程師

前述幾項工作都跟網路有關，但如果不會架設網站，或是網站有特殊需求、需要維運怎麼辦？這時候就得出動工程師來幫忙，尤其工程師的工作性質較能適應在家遠端工作，不受疫情影響，也難怪其職缺成長了 25%。

9. 數據分析師

這項職缺與網路行銷相輔相成，數據分析可以協助企業解讀各種大數據，挖掘疫情下公司的營運狀況與痛點，有助於制定未來發展策略。

10. AI 專家

在減少人力情況下，許多企業選擇借助人工智慧（AI）的力量，因此 AI 專家的需求增加了 30%，盼能以科技取代人力，避免公司再受疫情影響。

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