辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？　打工仔因一事放棄文職網民有同感…

職場
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近年來各式外賣平台崛起，許多人聽說外賣員薪水高，紛紛辭掉原本職業改做外賣員。不過最近一名網友發文指出，「朋友做外賣員的最大因素竟不是為了錢」。

有網民分享朋友轉行當外賣員的原因：

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PTT網友發文分享，他的朋友辭掉原本月薪台幣3萬多元的工作，全職跑起外賣，原PO不禁納悶「（外賣員）在路上跑來跑去風險也高一些，一般公司的薪水穩定，還有年終、例假這些福利，應該是比外賣員好一點的」，為什麼朋友還要去跑外賣？

一問之下，原PO朋友才透露「因為外賣員沒有一般職場的長官的霸凌和同事之間鬥爭的事情」，讓他覺得當外賣員心情反而比較好，生活比較自由。

看到原PO朋友的經驗分享，許多網友相當認同，「這理由我覺得不錯」、「跟你朋友一樣想法」、「出社會幾年就知道台灣職場比起資方壓榨，更麻煩的是鬥爭搞小團體背刺」、「鬥爭勾心鬥角超累」。

不過也有網友點出，外賣員「也是得看店家跟客人臉色」、「會搶單」，所以有網友結論「其實賺錢都很辛苦啊，選擇自己想要的方式沒有什麼不好」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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