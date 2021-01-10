哪種工作體面不危險卻很骯髒？　新式3D行業除法醫首推這高薪行業

日本喜歡縮寫，這些縮寫甚至有可能深遠到能夠影響台灣，例如在台灣中有種叫做「3K產業」這樣形容較少人從事的行業的說法，這一詞便是來自於日本的「3K仕事」也就是「3K工作」的意思，其實3K工作雖然不受歡迎，但並不代表低薪，甚至也有十分高薪的情況，那麼甚麼是3K？為甚麼它們不受到歡迎呢？

竟然有工作高薪卻沒人做？（點擊下圖看清！）

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何謂3K工作？

其實「3K工作」這個詞在台灣也常被拿來使用，又被稱為3K產業。但其實這個名詞源自於日本，意指工作性質中有「骯髒」（汚い，Kitanai）、「危險」（危険，Kiken）及「辛苦」（きつい，Kitsui）這三個要素的工作。

簡單來說就是工作的時候沒那麼體面，在工作期間有可能遭遇危險，還有會面臨到工時過長或搬重物的辛苦工作。這樣一聽有沒有很像工地行業呢？其實除了工地行業之外，還有可能會有燒燙傷危險的餐飲工作等等也是。

除了工地行業之外，餐飲業往往也被日本人認為是標準的3K工作，全身弄得髒髒的，又有燙傷的危險，而不時的搬重物與長工時讓人覺得吃不消。

3K工作的缺人情況？

由於3K工作的性質不受人歡迎，在有眾多選擇的情況下，往往是最後才被考慮到的。甚至來實際工作之後，發現太辛苦的而離職的也不在少數。就餐飲業來說，很多店家都折衷採用兼職，而兼職的時間彈性，往往兼職的人沒來上班時，店家不是人手不足，不然就得先暫時休息，等有人手時再開店。

而為了吸引人來兼職，除了時間縮短讓人覺得不要那麼辛苦之外，有的店家提高時薪，甚至提供餐點跟許多福利給兼職人士。當然與台灣不同的是，在日本不管是兼職或正職都是要提供交通費的。

24小時營業的餐廳，也是符合3K工作的標準範例。尤其深夜的值班，店家往往祭出高薪來吸引應徵者。

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除了3K工作，還有所謂的3D工作？

很多行業有着光鮮亮麗的制服，但做起來一點也不輕鬆。

雖然一般來說，3D行業是3K行業的英文版，即是指Dirty骯髒、Dangerous危險跟Difficult辛苦這三個名詞。但是由於時代的進步，現在3D行業又有新的詮釋意義。

即是Decent體面、Dangerless不危險跟Dirty骯髒。你可能會想，怎麼會有這樣的工作呢？

還記得2018年初的日劇法醫女王嗎？女主角石原里美一直說自己的工作是3K行業，雖然日劇裏的戲劇效果十足，看起來真的很符合3K行業的特質。但在一般社會上來說，像是法醫、獸醫等等穿着制服的工作人員，雖然是受領高薪的高知識族群，但因為接觸到的事物比較是一般人無法接受的，或者是容易有髒污的，這種有一些不受一般人喜愛的環境因素，就是這種新型態的3D工作呢！

新型態的3K工作，科技業也是？

在缺人加上少子化的日本，每個人在工作的選擇上變多了。現今所謂的3K產業不再是「骯髒」（汚い，Kitanai）、「危險」（危険，Kiken）及「辛苦」（きつい，Kitsui）這三個要素同時擁有的工作，而是符合其中一個即是。因為漫長加班被詬病的科技業，也符合了「辛苦」（きつい，Kitsui）這個要素。在筆者上班的傳統日本公司，已經有許多基層程式設計人員外包的情況，當然這些人跟筆者一樣，還是要加班的，因此流動率也頗高呢！

在日本，政府一直希望能夠改善為人詬病的高工時高壓力的環境，未來會有甚麼樣的改變呢？就讓我們繼續看下去囉。

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