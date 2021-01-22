新冠肺炎｜行政、美容行業2021年難復甦　3大職業疫情下錢途大好

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-01-22 07:32

2020 年新冠肺炎重創全球，不僅改變了人們的生活方式，更衝擊市場經濟，許多公司受到影響紛紛經營不下去。目前還有些產業正在苦撐中，但若疫情短期內難以改善，前景實在堪憂。求職網站 Glassdoor 分析 2020 年徵才情況，針對 2021 年職場提出一份預測報告，點出了幾個需求量將大減的職業。

2021人力需求量將大減的職業

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輔助性醫療服務

撇除大型醫院、內外科診所等較急迫的醫療診治，其實還有許多醫療服務是比較輔助性質的，這些服務遭疫情衝擊，徵才數量最高銳減 7 成。

其中徵才需求減少最多的就是「聽力治療師」，美國聽力治療學會理事長安琪拉舒普（Angela Shoup）指出，許多知名聽力治療診所紛紛裁撤人力，相關科系的畢業生很難找到出路。甚至有資深醫師乾脆收掉診所、選擇享受退休生活。

相同的情況也發生在視光師和物理治療師身上。視光師的職缺量下降了 61%，物理治療師也減少了 40%，主要都是因為這些醫療服務並不屬於很急迫的，而是長期、偏輔助型的醫療，當就診需求減少，醫療提供方自然得下修人力。

行政類工作

第二危險的工作類型就是專業技巧較弱、取代性較高的行政類工作，如舉辦活動、櫃台接待、高階主管助理等，面臨 35% 至 69% 的人力緊縮。因防疫必須盡量少接觸人，最後多半被企業以應用程式取代。

美容業服務

除公司行號，個人工作室也受到嚴重衝擊，尤其是美容業，許多人選擇開設個人工作室，提供一對一的美容、美甲服務。疫情大家不愛出門，這些奢侈、寵愛自己的行程因而不再那麼重要。

以上提及的三大產業並非即將絕跡，只是要回復過去榮景，恐怕需要很長的復甦期。

然而也有一些受惠於疫情的產業，工作需求大增！

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2021工作前景看好的職業

倉儲人員

由於疫情打擊實體消費，大家都透過網路購物滿足民生需求。根據台灣經濟部統計，2020 年上半年全台網購銷售額高達 1587 億，相較過去同期，大幅提升 17.5%。出貨量大增，代表倉儲運作必須跟上速度，人力需求當然大幅增加！

護士

國外疫情嚴重，相對人才數量較少的醫生，最缺的就是護士了。包括美國、歐洲多國的醫療體系都瀕臨崩潰，護士人力破洞補都補不回來。

資訊科技相關工作

因雲端用戶暴增，維護網路、應用程式使用體驗的資訊科技相關職業求才若渴。軟件開發工程師、雲端資料分析師、資訊安全工程師等今年發展都很成功，完全不受疫情衝擊。

另外有些與線上相關的行業也因此更加蓬勃，舉例而言，過去有門市可以諮詢，現在大家都透過社交平台尋找線上客服人員。

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