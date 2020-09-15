【半澤直樹】尊嚴外也為人工奮鬥？　堺雅人角色現實薪酬原來有…

日劇《半澤直樹》着墨描寫主角半澤直樹對抗不講理的公司組織架構的身姿，但原來在工作以外的半澤也要為金錢而奮鬥！？到底像半澤直樹般的銀行職員具體是以怎樣的薪金過着如何的生活，日本媒體《週刊女性PRIME》特地請教了曾經在銀行工作，現職財務顧問的望月良友，以實際經驗來推想半澤直樹的日常生活。

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半澤直樹的全年收入：1000萬～1200萬日元！？

望月推測半澤的年間總收入有1000萬～1200萬日元（約港幣73萬元至88萬元），扣除稅項和年金後實質收入為700萬～800萬（約港幣51萬至58萬元）。以月薪來算的話，40多歲的大手銀行職員約有100萬~120萬（約港幣7萬3千元至8萬8千元），地區銀行的話則大概70萬~80萬（約港幣5萬1千元至5萬8千元），再結合花紅與津貼的話，薪水要比一般白領高一點。

如果半澤被左遷的話薪水應該會有下調，但是他即使在劇中與大和田常務、伊佐山部長等上司有矛盾都沒有被降職，說明他應該有一定功績。不過這種劇情要是在現實裏面發生的話，在有功績之前半澤直樹大概已經被左遷（貶職）了。

所以說在現實裏不能像半澤直樹般頂撞上司…

回顧《半澤直樹》9大金句：

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名為外派的單程車票，還有減薪的可能…

以前也有看過原屬大手銀行的員工被外派到其他公司時，薪金被減半的案例。對於被派到子公司的半澤到底有沒有被減薪一問，望月回答：「由於半澤被派到的『東京中央證劵』和他原本所屬的『東京中央銀行』是同一個組織的公司，所以基本上不會有減薪的情況。」

半澤後來有回到東京中央銀行，所以他外派時的薪金依然由銀行負擔，因此估計他的薪金水準維持不變。而上方薪金被減半的案例指的是降職、左遷、送往關連公司後不能調回去、名為『單程車票』的情況。

部分前銀行職員被送往關連公司後，他的薪金會由原來就職的銀行與接收他的公司各付一半。如果在新公司依舊以本來的水準支薪的話，除了會增加公司的人事費用壓力，還有可能引起其他員工反感，因此被調到其他公司後被減薪的情況絕不罕見。

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下班後的飲酒聚會當然也是…自費

在劇中半澤經常到智美的店裏交換情報，但是據望月所述：「像劇中那樣的飲酒聚會，即使報公數也不會被批准（笑）」能報公數的聚會只有支店長同席，或是事前已獲批、與工作夥伴的正式聚會和接待場合。銀行職員之間的飲酒聚會當然是他們自費，而且一般只會到普通價位的居酒屋或酒吧。每天都到劇中那種看起來很高檔的店飲酒的話會入不敷支的喔。

實際上，劇中作為外景使用的那家店，據食評網所寫一餐的預算為8000日元左右（約港幣584元），藉此可以想像到半澤直樹每次到店內的消費應該不菲…

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劇中的「太太會」真實存在？

劇中半澤直樹的太太雖然不太情願，但仍然為半澤直樹而參加「太太會」收集各種情報。這樣的太太會是否真實存在呢？望月如此回答：「要是住在員工宿舍的話答案是有的。但很多時候都只是為了令宿舍的管理更加圓滑順利，而不是為了丈夫是否能出人頭地。像劇中又要開茶會又要送禮的太太會都已經是以前的事了。要是真有這種奢華太太會，以半澤的收入來說應該還挺頭痛的。」

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大手銀行總裁還有可能年薪1億日元！？

「在劇中出現的『東京中央銀行』似乎是國內大手銀行之首，其總裁的薪金絕對不低。中野渡總裁的話大概有7000萬~1億日元（約港幣510萬至730萬元）吧。」

扣除稅項年金後大手銀行的總裁有5000萬~7000萬（約港幣365萬至511萬元），地區銀行的話大概有2000萬~4000萬（約港幣146萬至292萬元）。雖然銀行職員有很多機會和巨額金錢打交道，但他們的生活意外地十分節儉堅實。

「要是有揮霍金錢、浪費習慣的話對其他銀行人員來說觀感不太好。比如『在職場上戴勞力士』是禁止事項。」

雖然劇中不難找到穿得光鮮亮麗、髮型十分搶眼的銀行職員，但其實這種裝扮在現實中並不利於銀行職員獲得顧客的信任（當然穿得太老套也不行）。半澤的西裝不會太搶眼，一直都整整齊齊，正是銀行職員理想的裝着；另一方面，證劵公司的森山穿着的細身西裝其實並不太適合穿來在銀行工作。然而證劵公司始終都是做股票買賣，為了吸引顧客，在證劵公司工作的人有比銀行職員穿得更華麗一點的傾向。

縱使銀行職員的收入比其他業界的一般員工較高，給部分人的印象很光鮮，但年輕的銀行職員大多都有良好儲蓄習慣。

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