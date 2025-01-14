「學用AI」是陣痛還是陷阱？效率沒怎提升3成人反「做到想辭職」

隨着科技進步，許多企業領導者寄望於人工智慧（AI）能大幅提升生產力。不過最近一份關於生產力的調查，可能凸顯出員工與老闆根本想的不一樣。



全球最大接案平台 Upwork 針對美國、英國、澳洲和加拿大的 2500 名全球高階主管、全職員工和自由工作者進行了調查，結果發現，高達 96% 的企業高層相信 AI 能提高公司的整體生產力，然而 77% 的員工卻表示，AI 只是「增加」了工作量，讓大家更累而已。

這些員工中，23% 的人花更多時間學習如何使用 AI 工具，39% 則需要花費大量時間審查或調整 AI 生成的內容，更有 21% 的員工表示，導入 AI 的直接結果，是被老闆們要求做更多的工作。

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導入 AI 能提升工作效率？員工：工作反而更累、更多了

從勞資雙方的數字差異，能看出老闆對導入 AI 能提升的工作效率有一定程度的「狂想」。Upwork 指出兩點原因，解釋為甚麼 AI 並沒有像理想情況一樣提升生產力，反而增加了員工的負擔。

首先，使用 AI 工具需要員工投入額外的時間和精力來學習和適應。根據調查，23% 的員工花更多時間學習如何使用 AI 工具，39% 的員工需要花費大量時間來檢查或調整 AI 生成的內容。

其次，AI 技術墊高了老闆對工作效率的期望值。領導者期望 AI 能顯着提高生產力，但許多員工並不清楚如何達成這些目標。47% 的員工坦承不知道如何實現老闆期望的工作效率，導致員工更有壓力和焦慮感；40% 的員工更認為公司的要求太多，進一步加劇了工作負擔。

「離職潮」正在形成？逾 3 成員工表示可能在半年內離職

這些徬徨與不滿，直接對員工的身心健康產生了負面影響。Upwork 發現，高達 71% 的全職員工感到倦怠、65% 的員工難以達成老闆的要求，更有高達三分之一的全職員工表示，可能會在未來 6 個月內辭職。

企業需要特別照顧的，是包括 Z 世代和千禧世代的年輕人才，這兩大族群正面臨出走危機。雖然他們對 AI 技術的適應能力較強，但也更容易感到倦怠。Z 世代和千禧世代分別有 83% 與 73% 比例的人感到倦怠，X 世代、嬰兒潮則為 71%、58%。

除了年齡，性別差異也值得留意。女性員工在面對 AI 技術時，感到倦怠的比例為 74%，高於男性的 68%。

無痛導入 AI，企業領導者該有的 3 個管理手段

事實上，老闆自己也知道這些風暴正在上演。81% 的全球企業高層承認，他們在過去一年中對員工的要求更高了。想更有效地導入 AI 來真正提高生產力，Upwork 建議能透過 3 個管理手段，更好地協助員工、提升團隊效率：

1. 引入外部非傳統人才支援內部

企業可考慮引入自由工作者（Freelancers）來提升團隊效率。調查顯示，48% 的自由工作者表示自己在使用 AI 方面技能熟練，且有超過三分之一的人每周至少有 1～2 天使用 AI 工具。企業可以通過僱用自由職業者來補充內部人才，實現更高的生產力和效率。

2. 與員工共同建立衡量生產力的新標準

超過半數比例的的員工表示，企業並沒有準確了解自己的生產力情況。大多數員工表示，如果能參與生產力衡量標準的設計，會更滿意（81%）且生產力更高（76%）。

這提醒領導者，應該更注重員工的創造力和創新能力，而非僅僅關注速度和效率。透過與員工一起建立衡量生產力的標準，能更好地激發員工的積極性，實現更高的生產力。

3. 培訓員工的 AI 技能，從小規模試點開始

僅 40% 的領導者表示他們對員工的 AI 技能有高度了解，這種盲點可能導致 AI 的應用無法達到預期效果。企業在導入 AI 時應該採取漸進式的方式，而不是一味地追求快速部署。

建議能先從小規模試點開始，逐步擴大 AI 的應用範圍，這樣能讓員工有足夠的時間來適應和學習新技術。在這個過程中，企業應該提供充分的培訓和支持，幫助員工更好地掌握 AI 工具。目前僅有 26% 的企業為員工製定了 AI 培訓計劃。

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