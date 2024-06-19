失業｜AI持續進化10大工作快將消失！會計、保險外連IT也如坐針氈

隨着人工智慧AI（Artificial Intelligence）的演進，帶來了現今產業的革命，也引起人們對於未來職業變化的關注。根據審計公司普華永道（PwC）的分析指出，未來20年內，有700萬個工作可能會被人工智能和相關技術取代，並列出十大未來可能被取代的職業類別。



未來會被AI取代的職業有哪些？

據《websensa》報道，根據審計公司普華永道（PwC）發佈的分析，由於AI的演進，有700萬個工作可能會被人工智能和相關技術取代，不過同時也將有700萬個新的工作機會。普華永道人工智能負責人Euan Cameron則表示，「第四次工業革命可能會青睞那些擁有強大數字技能，以及創造力和團隊合作等能力的人，因為這些人很難被機器所取代」。

而專家預測，教育領域將增長6％，另外專業、科學和技術服務則會增長16％，然而公共行政部門以及運輸和倉儲部門相關職業，則將分別下降18％和22％。《websensa》也整理了前十大未來可能被取代的職業。

在AI的創新與衝擊下，職場未來的確將會有着巨大轉變：（按圖了解）

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10. 廣告銷售人員（54％）

由於現今廣告逐漸轉向投放至社群媒體，因此過往的印刷業、電視媒體將漸漸式微，業者會選擇透過「應用程式介面」（application programming interface，API）來刊登廣告，相對而言方便又快速，代表廣告銷售人員在未來會消失。

9. 市場研究分析師（61％）

過往的研究分析師主要藉由新聞、內容和產品的開發，以進行研究與分析。然而現今的數據逐漸能夠自動化，在編譯資訊上能夠有效率，只要透過簡單的程式設定，就能進行競爭對手的市場調查。

8. IT專員（65％）

由於網絡的資訊逐漸增加，即使專家預估2024年，企業對於IT專員的需求會相對提升12％，還是無法追上人工智慧的腳步，未來的企業可能將更加依賴機器人和自動化，來快速地替員工和客戶回答問題。

7. 校對人員（84％）

現今發展許多成熟的校正軟體，成為一種工作的標準工具，讓校對文件更加便利，校而對軟體對於處理大數據資訊而言，試最好工具，相關軟體有rammarly、Hemingway，以及Microsoft Word的簡單拼寫和語法檢查等。即使現今的功能仍有進步空間，但未來人們上傳的檔案越來越多後，校正的文字就能越來越全面，也將取代現今的專業校對人員。

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6. 零售銷售人員（92％）

賣場中的自助結帳系統已逐漸普及，再加上電商的盛行，專家預估，零售銷售人員將被方便、快速的自助結帳給取代，企業也能進而減少人力成本。

5. 快遞人員（94％）

目前有許多國家已嘗試使用無人機和機器人做快遞，成為未來趨勢，因此快遞人員遲早將會被自動化給替代。雖然在疫情下的情況下，快遞、外送等物流人員成為熱們的職業，然而專家認為，隨着無人機和機器人的逐漸普及，快遞人員這項職業在未來將會逐漸消失。

4. 櫃檯接待員（96％）

在自動化接待系統漸漸成熟與普及後，對於傳統櫃檯接待員的需求將下降，這樣的變化在高科技公司中會由其明顯，因為只要透過一鍵式的人工智慧，就能完成接待人員所要處理的工作。

3. 保險和福利經理（96％）

由於機器分類數據的簡單性，讓保險和福利經理這項職位變得不必要。現今有許多雲端平台能夠取代保險和福利經理的工作，例如，為所有行業提供人力資本管理的雲端平台Ultipro，以及財務和人力資本管理軟體提供商Workday等公司，已經在業界被廣泛使用。

2. 會計師（98％）

因QuickBooks、FreshBooks和Microsoft Office提供的會計軟體也能進行會計的工作，並且成本會計員的工資便宜許多，因此專家預計到2024年，會計師人數將下降8％。

1. 電話推銷員（99％）

專家指出，由於現今消費方式已改變，因此行銷方式也不再以電話為主，轉而透過搜尋引擎、網頁瀏覽、購物清單等網路大數據的方式，去做消費者客群以及銷售內容的分析，進一步進行精準推銷，將廣告推播給不同客群適合的產品，這樣的方式也會比電話行銷來的更有效率且明確。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：未來會被AI取代的職業有哪些？專家曝10大工作最快消失，有1種能力的人不怕失業】