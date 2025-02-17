AI技能已成職場核心能力？Z世代認同　HR卻稱「這些技能」更重要

根據 Unstop 求職平台最新報告《2024 人才技能與 AI 趨勢分析》（暫譯，原文為 Unstop Hiring Kart：Skills & AI Report 2024），AI 技能被視為提升職場競爭力的關鍵。報告顯示，89% 的 Z 世代與 68% 的HR專家認為，接受 AI 訓練的求職者能獲得更高的薪資。 然而，雙方對 AI 技能的實際價值卻存在顯著分歧。



HR專家：AI 技能很重要，但不是核心能力

報告顯示，45% 的 Z 世代認為 AI 和數據技能是不可或缺的職場核心能力，反映他們對技術應用的高度認可；然而僅有 14% 的HR專家同意這一觀點。

對於HR專家而言，他們更重視分析能力、團隊合作和戰略領導等傳統軟性技能，擁有這些技能的人才也更難被挖掘。 這一矛盾突顯未來職場中對技能需求的差別，也進一步解釋為何 Z 世代在自我提升時更傾向於專注 AI 技能。

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此分歧同樣體現在招聘與訓練策略上，46% 的 Z 世代偏好在被篩選履歷前，先進行技能評估；而 59% 的HR心專家則在篩選人選的履歷後，才實施此類測試。這凸顯企業應調整技能導向職位的招聘模式，以及HR專家必須重新思考如何滿足新世代對 AI 技能的期望。

此外，高達 60% 的 Z 世代正積極參與線上課程和實習來提升技能，儘管高達 81% 的HR專家表示，公司有提供特定職位的培訓，但報告指出，Z 世代認為僅有 19% 的公司能提供實質性的 AI 培訓資源，顯示人才的技能需求與培訓間的落差。

Z 世代擁抱 AI 技術，卻也擔憂「智力矮化」

Z 世代對 AI 技術的態度呈現兩極化。一方面視 AI 為提升效率與創新的利器；另一方面也對 AI 的潛在影響感到擔憂，特別是過度依賴可能導致「 智力矮化 」，意思是人類在過度依賴 AI 工具後，可能逐漸失去批判性思維與問題解決的能力。

報告中提及，Z 世代認為過度依賴 AI 可能抑制創造力，甚至影響長期的技能發展。例如創意設計領域的工作者，如果靠生成式 AI 工具完成設計，雖然能提高效率，但可能限縮了創意。

另外報告中也特別指出，儘管 AI 在簡化重複性任務方面大有裨益，但若完全接管知識密集型的工作環節，可能會讓人類在應對挑戰時變得更被動、更缺乏創造性。AI 技術的快速發展，讓這一代人面臨一個難題：如何在享受科技便利的同時，避免其對人類智力的侵蝕。

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