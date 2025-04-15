5年內將被AI取代？收銀員、會計助理「10夕陽職位」仍有轉職機會

隨着人工智慧（AI）快速發展，全球勞動市場也隨之起了變化。世界經濟論壇（WEF）《未來就業報告》顯示，高達41%的僱主考慮未來將以AI取代部分職位，美國財經媒體《Money Talks News》列出了下列10個預計將在2030年消失的職業。



從事以下10個職位，應及早為未來轉職鋪路：（按圖了解）



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1. 資料輸入員

AI具有強大的數據處理能力，能迅速、精確地完成數據輸入工作，使相關職位面臨被取代的風險。未來，從業人員可轉向監管AI系統，提升數據管理與分析技能，以適應產業變革。

2. 法務助理

法律研究與文件審查等重複性工作已逐步被AI自動化工具取代。法務助理可透過學習AI應用，專注於複雜案件解析，或成為AI法律技術專家，以提高職場競爭力。

3. 文書人員

辦公室行政與文書工作正在快速自動化。未來，相關人員可透過學習數位管理技能，轉型為企業流程優化與自動化系統管理專家。

4. 收銀員

自助結賬系統興起後，傳統收銀員的職位將大幅減少。不過，這些人員可轉型為門市技術支援或客戶服務專員，為消費者提供更個性化的體驗。

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5. 郵務人員

隨着數位通訊的普及，傳統郵政業務正在萎縮。郵務人員可透過學習物流與配送技術，轉向數位與實體物流整合管理，提升職場適應力。

6. 銀行櫃檯人員

AI自動化服務逐步取代銀行櫃員，未來這一職位將轉向財務顧問與客戶關係管理角色，提供更個人化的金融服務。

7. 平面設計師

AI繪圖工具快速發展，基本設計工作已自動化處理。設計師若能強化創意構思、品牌策略與用戶體驗設計能力，仍可在市場中保有優勢。

8. 會計助理

隨着AI在財務管理領域的應用，傳統會計助理的職責大幅減少。從業者可透過培養數據分析與財務顧問技能，轉型為高階財務專家。

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9. 電話銷售員

自動語音客服與AI行銷技術的發展使傳統電話行銷角色萎縮。未來，銷售人員可轉向數據分析與AI輔助市場營銷策略規劃，以提高銷售轉換率。

10. 製造業裝配工

工廠自動化加速，機械手臂與AI品質檢測系統日益成熟，傳統裝配工逐漸被取代。勞工可轉向設備維護、機器操作與智慧製造管理等新興職位。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】