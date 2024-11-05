「工作態度正常」的人買少見少！8大特徵屬基本　很多人卻做不到

越來越多人講今天職場難以請得到「正常人」來工作，今天半宅職薯就和大家討論「正常人」的應有條件。

先旨聲明，這裏說的「正常人」是指工作態度正常的人。



以下8個「正常」工作態度，你都能做到嗎？（按圖了解）



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求職面試要有準備

出席求職面試前應該要有基本準備，例如了解公司業務，以及工作性質和要求。沒有準備地出席面試，浪費自己時間又浪費別人時間。

放棄 offer 盡早揚聲

今時今日，求職者在簽訂僱傭合約之後才放棄 offer 已經不是甚麼特別的事。只希望求職者能盡早通知僱主有關決定，不要在上班當日才臨時失蹤，令人失去預算。

做事有交帶

自己的份內事要有系統地做好，讓其他同事能夠隨時接手跟進。合作的團隊項目應該做好本份，和其他同事保持有效溝通，聆聽他人意見，同事有不明白的地方便盡力清楚講解。

工作時間做工作的事

很多人工作的時間都在做私人事務。盡量在工作時間集中精神工作，不要把私人事務都安排在工作時間進行。

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工作應付不來便盡早求助

沒有人是超人，每個人都總會有應付不來的工作。如有難處千萬不要「收收埋埋」，拖到死線才出聲。早早提出困難之處，讓同事早日施以援手，讓工作按時間表完成。

不要濫用非正式福利

不少公司都有一些非正式福利，例如早上准許同事在電腦前吃早餐，午飯時間讓同事早十分鐘外出用膳，以免人多擠迫。要明白這些非正式福利不是必然，不要得寸進尺，得一想二。

對上司保持友善態度

千萬不要抱被迫害者心態，甚至和上司採取敵對態度。上司給你工作其實就是工作需要，不要假設他們正在針對你。

先思考後發問

即使同事都樂意解答你的疑問，但也不要做「伸手黨」，在發問之前不加思索。向上司發問問題之前，也請先向同級同事提出，確保同級同事不能幫助你才向上司請教。

結語

其實上述這些「正常人」態度要求並不是很高，但令人沮喪的是，這種「正常人」數目正在變得越來越少。恐怕終有一天，這些「正常人」都變成了職場上的優秀分子。

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