男裝西裝｜領呔怎能只懂打平結！　一文即學4種常見領呔打結方法

身為男生，你真的不應該不會打領呔，甚至不該只會平結一種領呔打法啊！領呔可以是一套西裝中畫龍點睛的關鍵，除了挑選適合的領呔做搭配，打出好看的領結更能展現了一個人的氣質，提升整體造型的完整度，而且不同粗細、材質的領呔也各自適合不同的打法，以下這幾招快學起來吧！
文：Amber Chiu（GQ Taiwan）
必學領呔常見4種打法（按圖看清！）
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平結（The Plain knot）
這是最簡單也最基本的領呔打法，風格簡約，領結呈斜三角形，結型比較小，適合領片比較窄的恤衫。
溫莎結（The Windsor Knot）
溫莎結的尺寸比較大，打出來的三角形很飽滿，形狀對稱接近梯形，看起來最氣派最霸氣，商務人士大老闆和政治人物都很常打這種結，適合寬領片的恤衫，同時也要避免用材質過厚的領呔，否則最後打出來的結會太大。
半溫莎結（The Half Windsor Knot）
簡單來說它是溫莎結的改良版，這個打法適用在各個場合，也適合各種衣領，在挑選上同樣不要選擇質料太厚的領呔，細長型的更佳。
亞伯特王子結（The Prince Albert Knot）
屬於比較花式的領呔打法，應該算是所有領呔打法中最「繞」的，特色是第一圈會稍微露出第二圈之外。由於要纏繞，比較適合用質地柔軟的細領呔來打，花色盡量挑選圖案簡單、素雅的款式（不然再繞來繞去也太花），很適合活潑的年輕族群，建議搭配釦領或尖領恤衫。這種領結的在打的時候，記得寬的那條先預留較長的空間，並在繞第二圈時盡量貼合在一起才能打的好看。
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你還不會打領帶？常用的 4 種「領帶打法」一次學會！】