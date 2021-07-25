西裝不懂保養再貴都是浪費！　7個打理技巧延長男士上班服飾壽命

入手一套品質較好的西裝，有時一花就是上萬元，如果穿完就隨意收進衣櫃，會導致西裝變形或褪色；如果不懂保養，西裝更容易磨損。這 7 個好習慣，你都有了嗎？



《西裝的鐵則》指出，不正確的保養習慣容易縮短服飾壽命，也會損其風采。像許多人常把西裝外套和西裝褲分開送洗，時間久了，兩者顏色就會出現差異。想讓西裝保持在良好狀態，熟悉正確保養方式，是必做的功課。以下依據西裝、襯衫與皮鞋，分別給予不一樣的保養建議。

7個正確保養上班服飾的技巧

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1. 外套務必掛在寬肩衣架上

穿過的西裝必須放在通風處風乾一個晚上，再拿去衣櫃收納，如此才能避免汗水累積而散發異味。而收納時，我們也該使用符合西裝肩寬的專用衣架，如果沒有選擇正確的尺寸，把西裝外套掛在一般的細衣架上，會讓墊肩變形，甚至不可回復。

2. 用衣物刷，每天刷整外套

穿著外套在外行走，難免會在外套上留下髒汙，建議每日刷整外套，不僅能保持色澤，也能延長外套壽命。刷整方法則是持柔軟的衣物刷，由兩肩、後領刷往袖子。

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3. 吊掛西裝褲、噴水消除皺摺

不只外套有專用衣架，西裝褲也有。褲子穿完後，應先取出口袋的物品，再以夾住褲腳的方式吊掛，用本身的重量來拉平褲子。此外，也建議在膝蓋噴點水，置於通風處風乾，能消除惱人摺痕。

很多人習慣將褲子對摺掛起，那是不正確的，因為容易在膝蓋累積更明顯的皺褶，影響質感。若受限於空間不得不如此，就應該在穿上之前花點心思熨燙。

4. 燙西裝褲切忌快，小幅移動才能保持中線筆直

西裝褲的中線能夠讓腿部線條更俐落，是穿起來筆挺的關鍵之一。多數人都知道要透過熨燙才能更顯挺拔，但卻經常操之過急，一次就想燙出一整條線。最理想的做法是一點一點慢慢移動，才能保持中線筆直。

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5. 只燙襯衫露出部分

《西裝的鐵則》建議針對較容易被看見的袖子、領子、前後身等地方整燙，不只不用大費周章，還能讓西裝看起來整齊卻不呆板。

6. 皮鞋輪流穿

一套西裝可能可以適用各種場合，但不同款式的鞋子，卻會對穿搭產生極大影響。根據《型男不敗時尚穿搭術》，應付日常需求，我們可以準備3種皮鞋加上一雙雨天專用款，讓鞋子壽命更持久。

飾紋鞋：鞋面皮革拼接的地方有橫向紋路，是最為正式的鞋款。

素面鞋：鞋面沒有多餘的裝飾，適用場合最多元，但也最容易顯現品質，建議添購皮革較好的款式。

翼紋鞋：鞋面皮革拼接觸呈現翅膀形狀，偏向休閒風，最常見的款式是牛津鞋。

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7. 脫下皮鞋就立刻放鞋撐

購買皮鞋時，建議同時購買尺寸合適的鞋撐（鞋楦），並在離腳時以鞋撐維持形狀，不僅穿上更好看，也能讓鞋子的壽命更長。

皮鞋保養 5 步驟：每兩周進行一次

襯衫必須定時熨燙，皮鞋也該定時保養，才能保持亮麗有型。除了每日放鞋撐與輕微擦拭灰塵，每兩周也該進行一次保養程序。

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