白裇衫變化從領口、手袖等細節可見　最佳配搭是這種顏色的底衫…

談到裇衫，絕對是每個男人的衣櫃裏必備的單品，不論是休閒還是正式的場合你都能夠看到它的身影，然而裇衫的種類繁多，導致許多人在挑選時不知道自己真正適合、需要的是甚麼，甚至還會在重要場合上穿錯衣服，以至於對於裇衫失去信心，你認為裇衫難駕馭嗎？那你就錯了！其實只要把裇衫穿好、穿對，它絕對會成為你最愛不釋手的單品之一，今天就讓編輯來告訴你，關於裇衫，你必須知道的 6 件事情！

你要知道的恤衫6件事（按圖了解！）

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1. 裇衫領百百種

相較於一般的上衣，裇衫最大的差異就是領子了，也正因為每件裇衫領子的設計都不盡相同，而衍伸出不同的款式名稱，舉凡「 一字領 」、「 小方領 」、「 小圓領 」以及「 長尖領 」等，每種設計都有着不一樣的領口高度、開口間距、領子角度、弧度以及領片軟硬度等，除了好看的裇衫以外，更重要的絕對是找到適合自己臉型的領子，一件合適的裇衫一定能夠為你的整體外觀造型加分許多！

2. 裇衫怎麼買才對？

在購買裇衫時，除了要選擇適合自己的尺寸以外，裇衫的材質、版型、剪裁與設計也同等重要，有着涼感、吸濕以及速乾功能的材質絕對是夏天的首選，再者，長版與短版的設計以及特殊的剪裁在視覺效果上的呈現也將有所不同，此外，裇衫又分為素面、條紋以及印花等種類，可依據不同的穿着場合以及個人風格做挑選。

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3. 裇衫怎麼穿才好看

講到裇衫該怎麼穿，相信不少人也曾經苦無妙方而對裇衫敬而遠之，其實裇衫是一個在夏天很容易達到多層次視覺效果的一項單品，從裇衫的紮法、袖子的捲法、鈕扣的扣與不扣、內搭 T 恤以及佩戴項鍊與否，都是造成你今天穿得好不好看的原因之一，因應不同的身形、穿衣風格與場合去做搭配，就能夠將失誤率降到最低！

4. 裇衫原來也需要訂製？！

一件裇衫的好壞取決於其質料、做工以及細節，成衣裇衫的版形因品牌而異，所以需要經過試穿才知道合不合身，但如果是訂製裇衫的話，想要合身，就必須得從以下的這些數據着手，包含了總長、三圍、上身長、肩寬、胸寬、背寬、領圍、袖籠、手長、手腕周長以及袖長等詳細的數據來做出一件合身的裇衫，此外，更可以透過領撐、領高、背後打摺、鈕釦、後打腰線、針數、下襬等面向來依據個人喜好與需求做變化。

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5. 裇衫清潔小撇步

出門在外，難免會遇到衣服沾上各種污漬的窘境，不論是醬油漬、咖啡漬還是紅酒漬，當看到那一個個明顯到無法忽視的惱人污漬，除了緊張到倒抽一口氣之外，更想要竭盡所能地嘗試以清水挽救，最後換來的只是越擴越大的污漬，從今天起請不要再這樣做了！你從沒想過的梳打水、牛奶和雞蛋將會是你最好的去污幫手！

6. 有關裇衫的冷知識

不知道各位平常在穿裇衫時，是否會去注意到上面的一些小細節，像是特別難扣的第一顆鈕扣、和女裝不同的鈕扣方向、背面的小環以及拆開新衣時一旁多附的那塊布有甚麼特別的意義呢？其實不是品牌的做工差或是瑕疵，更不是甚麼多餘的設計跟修補用的布料！每個細節設計背後其實都對應着不同的意義。除此之外，你知道其實在穿白裇衫時最好的內搭選擇是灰色素 Tee 嗎？不相信的話，下次試試你就知道了！

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