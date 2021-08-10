年過30返工怎穿出知性優雅？　參考52歲日模3大不顯老穿搭技巧

相信你的眼睛！今天要介紹的穿搭達人，真的超過50歲啦！今年52歲的日本模特兒富岡佳子Yoshiko Tomioka，優雅的知性簡約風穿搭，不只藏住了真實年齡，散發出令人喜愛的好感氣質，還讓她在網路上擁有超過20萬粉絲追蹤，現在就來看看她的3個搭配「減齡」訣竅吧！



即睇52歲的富岡佳子的穿搭示範：（按圖了解）

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素面單品為主

富岡佳子身上的單品，基本上都是以素色為主，不會有非常鮮艷的繁花款式（杜絕老氣嬸味），偶爾會出現大面積的色塊拼色，維持整體看起來簡約、俐落，用純色穿搭打造一天造型。

不刻意強調身材曲線

每個年紀都有自己適合的衣服，過度貼身或是展現身材曲線的單品，就留給更適合的人吧！在富岡佳子的搭配中，她多半會選擇穿起來有「空間感」的單品，所以她就會特別注重衣服的材質與剪裁，襯衫、西裝褲這類較硬挺的款式，穿起來有精神、優雅大器，身上的小肉肉也能藏得妥妥。

平價 X 精品混搭

千千萬萬不要讓自己整身都是精品！沒配好，路人會覺得你是暴發戶大嬸，和想像中的精緻女人，完全扯不上邊！富岡佳子會靠「平價服飾X精品包款」的混搭原則，在舒適自在的穿著，搭配顆低調卻能一眼辨識出來的名牌包，呈現出時尚又親民的高質感氣場。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】