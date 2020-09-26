OL必入｜返工着黑裙營造知性美　分享吊帶、A字裙5大款式穿搭建議

黑色裙給人的感覺總是很沉悶、高傲又難襯，怕着起來太正經，但需要出席重要場合時又不知道怎樣穿。其實，清楚了解每種裙的特性，選對了裙款，黑色裙潛在無限可能！

1. A-line Dress - 凸顯腰線修飾下半身

A-line Dress參考款式：

相信每個女生都必須擁有一條萬能 A字黑色裙，A字型的設計人人都能輕易駕馭，而且容易配襯，修飾身形。A字裙身向外散開，束細腰線的設計，突顯出女性纖細的腰部線條之餘，亦能遮掩臀部和粗壯的大腿。簡直是啤梨身形女生的恩物！

連身的黑色 A字裙可以穿出優雅氣質，飄逸的裙擺漂亮得來顯華麗，適合去畢業晚宴、公司社交聚會等正式場合，選 A字裙時可以留意袖口、裙擺及布料等細節，就算是走低調路線也不失存在感。

2. Maxi Dress - 易於配搭名人最愛

Maxi Dress參考款式：

不單是世界各個頒獎典禮上爆光率最高的 Maxi dress，亦是很多明星私下也愛穿的裙。裙款剪裁簡單率性，顯身材高挑，雙腰修長。

職場穿搭來說，單穿一條黑色長裙可能會乏味，但加件皮革外套或綿質外套就立刻增加色彩，配個小手袋或是單肩手袋你都可以變時尚雜誌模特兒！穿對運動鞋變得休閒日常，下班後換對高踭鞋去朋友飯局一樣可以。

3. Slip Dress - 微性感幼吊帶黑色裙

Slip Dress參考款式：

夏天怕黑色單品的悶熱的你，絕不能錯過吊帶黑色裙。吊帶黑色裙有長有短，近年來不少吊帶長裙都會在腿旁有開衩設計，顯現出腿部線條，微性感之餘美得知性，是職場穿搭的好幫手！而且，無論是單肩、手提、斜背包、背包都襯到，百搭程度太犯規了吧！

夏天的時候不但有防曬功能，鬆身的裙身還透風，涼爽舒適。單穿長裙怕露太多的話，可以內搭件純色T-shirt，穿鞋波鞋，秒變可愛，是時下不少年輕女生的日常穿搭。

4. Knee Skirt - 半截裙成熟優雅

Knee Skirt參考款式：

半截裙穿起來成熟優雅，無論是百褶裙大多以A字型設計，相對較貼身的上衣會更顯瘦。半截裙身多數及膝，是屬安全感高的務實型裙款，可謂是為上班穿搭而設的裙款，在辦公室不但活動自如，也顯大方，選擇鉛筆型的裙款更可突顯女性美態。加對平底鞋，就算下班後相約朋友、約會亦不會太正式。

T-shirt 加半截裙或是配件牛仔單品都是夏天在香港街頭常見的穿搭，作為基本裙款卻能輕易展配出不同風格是它的最大優點！不過，購買時注意愈輕薄的質料，愈難駕馭，特別是亮面的絲綢材質，可能會較透視而且顯得刻意，甚至太貼身有顯肥的反效果。

5. Mini Skirt - 小短裙拉長比例

Mini Skirt參考款式：

作為四季時尚單品的小短裙，上班、休閒，你想怎樣搭就點配搭。上班時搭配今年日韓都爆紅的短身針織上衣或襯衫，都是絕配組合。小短裙很適合嬌小的女生，選擇高腰的短裙還可以修改比例，再穿上高踭鞋默默拉長腿部線條。

簡單輕巧的黑短裙配搭，看起來十分有活力，非常適合初入職場的女生們，顯得有幹勁！

小貼士：黑色的短裙配襯淺色系的寬身上衣，做個倒三角的效果，很顯瘦喔。

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