理財｜多帶現金傍身有助慳錢？ 4個步驟整理銀包擺脫月光族宿命

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-21 18:26

好好整理銀包，就可以減少一些不必要的支出。像如果固定去同一家咖啡店，很快就可以享受優惠；聯名卡也要整理好，這樣就能滴水不漏地享受優惠。如果有好幾張信用卡，就趁這個機會減少一張以外的數量。信用卡正是害我們花不該花的錢、形成浪費的元凶。因此防止漏財、胡亂花錢的第一步就從整理銀包開始。

整理銀包隨時都可以做，而且不會花太多時間，所以《為什麼光整理就可以變有錢》的作者尹善鉉深信只要能將銀包整理好，在人生其他方面一定也可以整理得有條不紊。

整理銀包的4個步驟 ▼▼

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銀包整理四步驟： 第一階段：拿出來分類 第二階段：清理 第三階段：收納 第四階段：填滿需要的東西

第一階段：拿出來分類

就在看到本文章的現在，馬上把銀包拿出來整理吧！先把銀包裏所有的東西掏出來，從左邊開始依序分類

分成可以丟的、還沒決定要不要丟的、重要的物品三大項目，那些收據、超過有效期的折價券、極少用的信用卡、常用的信用卡、里程信用卡、偶爾會用的信用卡、現金、常用的信用卡、家人照片、常去的咖啡店折價券…都依此分類。

第二階段：清理

要丟棄收據這一類有顯示個人隱私的物品時，一定要撕碎後再丟。如果是丟信用卡，務必要記得打電話給信用卡公司完成停卡動作﹝只要五分鐘就夠了﹞。

還沒決定是否要丟的東西，可以先裝進夾鏈袋裏保管，等保管一個月之後，如果還是用不到，就可以把夾鏈袋直接丟掉。因為怕連有夾鏈袋這件事都忘記，建議可以用手機鬧鈴設定好保存期間，或是寫在隨時會翻看的日記本裏提醒自己。

第三階段：收納

針對重要的物品分別空出可以收納的位置。像現金之類的東西如果集中放置，要用錢時很快就能知道銀包裏剩多少錢。有人說紙鈔上的人像朝銀包外面會比較容易漏財，不管相不相信，建議放置時能讓左下方的數字清楚易見。

※Tip：最好安裝能登錄里程數和集點卡的手機應用軟體。就算卡片放在家裏或遺失，還是可以使用點數，最重要的是可以減輕銀包的重量。

第四階段：填滿需要的東西

人們誤以為把東西清空才叫整理，其實「填滿」也是一種整理。如果是愛用的超市聯名卡或身分證遺失，應立即申請補發。近來大家都以使用信用卡為主，銀包裏的現金通常很少，其實使用現金是確認自己財務狀況最好的方法。

聽說很多有錢人就算經營信用卡公司，自己還是喜歡使用現金。原則是隨時都會在銀包裏裝滿六千元現金。因為銀包裏有很多現金時，會感覺自己像個有錢人，心情也會變好，而且花錢時可以控制不會超出銀包裏的錢。

最後再用面紙或皮革擦拭紙把銀包擦乾淨就完成了。

※Tip：整理銀包時，可以將銀包裏的東西先拍照存檔，因為當銀包遺失時，有可能想不起來銀包裏裝了些什麼。照片拍好後，報案遺失及重新申請辦理時會處理得更快速。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【防止漏財的第一步！開始整理你的皮夾，4階段輕鬆完成】