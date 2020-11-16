有錢的女人都用長銀包？日本財務專家：錢包會影響你一生的財富

前一陣子Dr.Selena看了一本非常有趣的理財書《為什麼有錢人都用長皮夾？》, 日本作家龜田潤一郎，是一個日本的稅務專家，他每天都要幫不同的「老闆們」處理稅務，這些大老闆們，有的是每天努力腳踏實地賺錢的老闆，也有是經營陷入困境的公司老闆們，在看過 500位大老闆的錢包以後，他發現了一個關於錢包的驚人的秘密…… 文：Dr. Selena／滔客

龜田潤一郎長年觀察這些企業經營者有個有趣的發現，他發現能夠長期賺大錢的企業老闆們，多半都具有自己的一套「錢包哲學」。龜田潤一郎指出，這種態度，「就像是對自己重視的人，會時時惦記在心一樣。」在看了眾多經營者的錢包後他發現到一件事，公司一直穩定獲利的經營者，尤其是資金流動很順利的老闆，一定都使用「漂亮質感好的錢包」。

有的企業老闆堅持使用長型皮夾，讓每張鈔票享有入住「豪華客房般」的美好待遇，這些老闆認為這麼做，才能讓鈔票下次還想再回來「入住」；有的老闆則只用乾淨漂亮的鈔票付帳，甚至會一邊在心裡對錢默念：「請一路小心」、「歡迎你們再回來」。因為看到一個人使用的錢包就等於看到這個人對待金錢的態度。就像是穿著打扮會改變一個人的行為舉止或待人方式。老闆們使用的錢包反映了自己「對待金錢重視的態度」, 就像一個人人平時在外的衣著打扮，當一個人穿著整齊乾淨的衣著，反應了一個人對自己外表及細節的重視！

▼▼▼【按圖看】劉佩玥教儲錢自爆大使「曾10蚊花盡11蚊」 譚凱琪夠慳舊衫着10年不少圈中女星都是小富婆，即看女藝人的理財習慣＝＝＞（點圖放大閱讀）：▼▼▼

妳的錢包，其實忠實地反映了妳對金錢的重視程度！

另一個說法, 長皮夾對「金錢」而言，是很「舒服享受」的住所, 因為對錢來說，錢包就像是飯店的房間或是家中的客房，好的錢包就像一流的飯店或舒適豪華的客房，能吸引錢不斷地再度造訪！反之，而在破爛的短皮夾中，錢則是不斷的被折起來，甚至被放在後口袋，壓在屁股下面，金錢還會因此許多的皺褶！當錢受到這樣的不禮遇的待遇之後, 妳想錢還會一直想住在這個委屈的客房中嗎？

有錢女人都愛用長夾? !

也許小資女們會忍不住笑說：「這也太迷信了吧？」但不妨換個新角度來想，這些行徑背後，反映出一個人對金錢強烈的喜愛及重視，值得小資女們學習。聽起來很像是一種神祕的力量對吧！如同暢銷書《秘密》這本書 提到的「吸引力法則」，當妳越愛錢, 錢才會越愛妳, 當妳重視金錢，就越能吸引錢往妳靠近！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】理財教室｜購物太爽還卡數太難 8招戒斷消費壞習慣 脫離月光族

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「滔客」授權轉載。】