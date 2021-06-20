想上班形象如孫藝珍、全智賢般有氣質？即學4大韓星知性穿搭秘訣

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-06-20 10:30

對於職場女性來說，上班服的穿搭總讓她們無奈又煩惱，畢竟身在職場常面臨許多正式場合，上班服太標新立異反而不合時宜，久而久之，便只慣於以基本兩三件穿搭法。其實掌握好細節穿搭能給人煥然一新的印象，不但展現低調美，還能襯托知性氣質。四位身為氣質擔當的韓國輕熟女明星，則在衣著形象中注入時裝趨勢，成為始終耀眼的知性美人，一起來學習一下她們的穿搭秘訣。

韓國女明星的輕熟穿搭示範

孫藝珍

韓國「國民姐姐」孫藝珍的氣質和演技相當受到喜愛，她所演出的戲劇中的穿搭與妝感總是自帶女神仙氣，成為亞洲女性爭相仿效的對象，更是帶貨女皇。在日前《starmometer》公布的「2020 全球最美女星」票選當中，孫藝珍亦高票當選冠軍，證明她的魅力所在。

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全智賢

全智賢的螢幕形象將現代女性霸氣與優雅的衝突融合的恰到好處，也因女力十足的獨特氣質，Alexander McQueen 宣佈全智賢出任韓國地區品牌代言人，並完美詮釋今年秋冬的英式新藝術風格及精緻手工藝元素，和全智賢日常私服含蓄典雅的現代主義格調不謀而合，堪稱實用性和韌性兼具的職場女戰士服裝。

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孔孝真

浪漫喜劇女王孔孝真被稱為「第二眼美女」，屬於越看越覺得美越獨特的類型。模特兒出身的孔孝真，以均稱的身材和出眾的時尚品味，經常引來品牌聯名，或是邀成為品牌大使，最近成為伯爵 Piaget Society 的成員之一，與金球獎影后 Jessica Chastain、影星 Cynthia Erivo 以及其他創意女性一同入鏡，成為激發女性魅力的時尚 icon。

金泰熙

韓國第一美女金泰熙在韓劇《Hi Bye，我是鬼媽媽》中給予眾人溫暖甜美的印象，劇中的暖色系大衣也因金泰熙堅強的帶貨實力，詢問度飆高！

在亞洲人氣高居不下、以氣質取勝的四位韓國女星，在公開場合或私服都採用的穿搭秘訣，學起來使用在都會職場穿搭，不但合宜，更能展現個人的風格與精緻美感！

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